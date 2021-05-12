Футболист сборной России выложил видео, в котором тренер обматерил его в перерыве матча с Францией

”Ну, Жир, ну так нельзя, ###, вот как ты играешь — так играть нельзя, #####. Ты встал сейчас в зону — окей, но зона ж тоже сама мяч не отберет. В зоне игрок отбирает мяч. Ты просто встал в зону, #####, — ни вправо, ни влево, ни в одно единоборство не пошел. Ну, ### с ними, с единоборствами. Три раза — в аут, ###, угловой — ### знает куда.

Ну тебе ж не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было, ###, но когда, ###, разваливается один из самых опытных игроков — ни в отбор, ни в атаку, ###, как идет, так и идет”, — сказал Слуцкий в видео.

”Слуцкий разносит Жиркова”, — подписал ролик игрок ”Зенита”.

Жирков не был включен в состав сборной России на Евро-2016. Сообщалось, что причина такого решения в травме. Однако появлялись и сведения о том, что причиной, по которой Леонид Слуцкий не включил футболиста в заявку, был этот конфликт. Станислав Черчесов включил зенитовца в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы, который пройдет этим летом.

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