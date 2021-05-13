Мнение
13.05.2021, 20:54

Главный редактор Eesti Ekspress про Юри Ратаса: маленькое денежное прегрешение — большое брожение умов

 (16)
Эрик Моора
Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora.
Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora.
Foto: Tiit Blaat

Журналист Хольгер Роонемаа совершил сегодня для Eesti Ekspress подвиг Геракла: разобрался с представительскими расходами Юри Ратаса во время его пребывания на посту премьер-министра.

Речь не идёт о протокольных расходах, связанных с управлением правительством: официальных встречах, приёмах, визитах. Речь не идёт о надбавке к заработной плате, предусмотренной для каждого члена правительства, которую можно использовать по собственному усмотрению.

А идёт она об отдельной строке бюджета, введённой в бытность Ратаса премьер-министром, по которой под ответственность руководителя аппарата премьер-министра использование средств списывалось на различные единовременные расходы.

По мелким и дешёвым поступкам можно понять, что творится в головах у представителей власти.
Для дальнейшего чтения:
1.99 Купи статью мобильным платежом в один клик
Что такое Полный пакет Delfi?
Оставить комментарий Читать комментарии (16)