Главный редактор Eesti Ekspress про Юри Ратаса: маленькое денежное прегрешение — большое брожение умов

Журналист Хольгер Роонемаа совершил сегодня для Eesti Ekspress подвиг Геракла: разобрался с представительскими расходами Юри Ратаса во время его пребывания на посту премьер-министра.

Речь не идёт о протокольных расходах, связанных с управлением правительством: официальных встречах, приёмах, визитах. Речь не идёт о надбавке к заработной плате, предусмотренной для каждого члена правительства, которую можно использовать по собственному усмотрению.

А идёт она об отдельной строке бюджета, введённой в бытность Ратаса премьер-министром, по которой под ответственность руководителя аппарата премьер-министра использование средств списывалось на различные единовременные расходы.