Футзал Финляндии: кто выиграет золото? Кеми или Ювяскюля?

Ещё по ходу регулярного чемпионата Финляндии определилась четверка, которая заметно превосходила в классе соперников и вела борьбу в первую очередь между собой: «Кеми», ТоПВ, КаДи и «Акаа». Именно в таком порядке они и финишировали после первого этапа первенства. Стоит отметить, что по ходу регулярки этот квартет практически всегда оставался неизменным, позиции изменялись лишь внутри четверки. О приблизительном равенстве сил этих клубов говорит и турнирная таблица: разница между финишировавшим первым «Кеми» и четвёртым «Акаа» составила всего четыре очка.

Нельзя говорить, что соперники этих клубов по первому раунду плей-офф были обречены на вылет, но их шансы на выход в полуфинал были весьма призрачными. К чести команд из нижней части таблицы, совсем уж разгромов не получилось, более того, в двух из четырёх пар потребовались третьи матчи. «Акаа» прошёл ГФТ (3:2, 7:2), КаДи - «Мэд Макс» (6:5, 5:3), а вот лидер регулярного сезона «Кеми» проиграл стартовый матч плей-офф «Риему» 3:4, но затем взял две игры подряд – 6:2, 4:2. По схожему сценарию проходила серия ТоПВ и СоВо: седьмая команда регулярки взяла первый матч 5:3, но ТоПВ добился побед в двух следующих играх (4:1, 6:4). Таким образом, квартет лидеров в полном составе вышел в полуфиналы, где и началось самое интересное.

Команды действительно равны по силам, поэтому предугадывать финалистов было абсолютно бессмысленным занятием – маятник мог качнуться в любую сторону. «Кеми», как и в четвертьфинале, начал серию с поражения - «Акаа» победил 7:4. Второй и третий матч получились такими же результативными, только победители регулярного чемпионата все же сумели собраться и вышли в финал (5:4, 9:5). Во второй паре все решилось в двух матчах: «КаДи» хватило двух игр, чтобы преодолеть полуфинальный барьер. Футболисты из Ювяскюли обыграли ТоПВ 2:1 и 8:4, шагнув навстречу «Кеми».

Таким образом, за чемпионский титул поспорят «Кеми» и КаДи (матчи намечены на 15 и 22 мая), а бронзовые медали разыграют ТоПВ и «Акаа», их дуэль будет состоять из одного матча, он состоится 15 мая.