Аркадий Попов: в Ида-Вирумаа при массовой вакцинации будем использовать вакцину Moderna, "Спутника" ждать не нужно

Начиная с четверга снимаются ограничения на регистрацию для людей старше 40 лет. С понедельника 17 мая вакцинация будет открыта для всех возрастных категорий. Этот процесс идёт постепенно для того, чтобы избежать перегрузки диги-регистратуры.

С 17 мая начинают работать вакцинационные центры. В Таллинне открывается пункт в культурном центре Kaja под эгидой Западно-Таллиннской центральной больницы, такой же пункт открывается в Тондираба под эгидой Восточно-Таллиннской центральной больницы. Будет продолжать работу вакцинационный центр в Тарту в здании A Le Coq Sport, в Ида-Вирумаа можно будет вакцинироваться в Нарвской больнице, в больнице Ида-Вирумаа, Ахтме и Кохтла-Ярве, в Пярну — в центральной больнице и в санатории Tervis.

В дополнение к этому будут открыты небольшие вакцинационные кабинеты при различных больницах, можно будет продолжать вакцинацию у семейных докторов.

В первую очередь регистрация будет проходить через диги-регистратуру digilugu.ee, также будет возможность зарегистрироваться по телефону в соответствующих медицинских учреждениях, номера телефонов которых можно узнать на странице vaktsineeri.ee.

Система с наплывом желающих, по словам Попова, должна справиться.

Для получения второй дозы заново регистрироваться не нужно, время и вакцина для тех, кто уже получил первую дозу, зарезервированы. Сделать это можно в том же вакцинационном центре, где человек был привит первый раз, это также предусмотрено.

В течение следующей недели планируется вакцинировать около 28 000 человек, и эта цифра будет расти.

”Постепенно, каждую неделю, мы будем наращивать темпы вакцинации”, — говорит врач.

Увеличивается и количество поставок вакцин в Эстонию.

Попов объясняет: ”Сейчас планируется распределить вакцину среди вакцинационными центрами таким образом, чтобы и людям, которые приходят на вакцинацию, было легко выбрать вакцину, и самим центрам было работать легко”, с учётом логистики вакцин и во избежание человеческих ошибок, если в одном центре используются разные вакцины.