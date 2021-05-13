За рубежом
13.05.2021, 17:35

The Times: режим, основанный на лжи, не может существовать без репрессий. Таков стиль правления Путина

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Foto: Karli Saul
Желая оправдать репрессии, Кремль запустил компанию официально оправданной лжи, пишет The Times.

Режим, легитимность которого основана на лжи, не может существовать без репрессий, так необходимых для её упрочнения. Таков стиль правления Владимира Путина. И самым ярким примером тому является ежегодный парад войск и военной техники на Красной площади в государственный праздник Дня Победы, знаменующий поражение нацистской Германии перед силами Советского Союза.

На мероприятии, посвящённом 76-й годовщине победы в войне, президент Путин заявил, что Россия будет ”твёрдо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа”. Это тоже ложь, поскольку при его режиме было предпринято множество не оборонительных, а враждебных действий против приграничных стран и представителей западной демократии. США и их союзники не могут сознательно не замечать подобного поведения.

Сам акт поминовения военного времени пропитан обманом. Защищая нацистско-советский пакт о ненападении, Путин назвал его оправданным приёмом в контексте политики умиротворения Гитлера со стороны Великобритании и Франции. Он даже сделал абсурдное заявление о том, что Польша начала Вторую мировую войну.

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