"Манчестер Сити" стал чемпионом английской Премьер-лиги

Очередной титул подтверждает статус "Манчестер Сити" как наиболее титулованного клуба в английском футболе последних лет: за десять сезонов он становится чемпионом уже в пятый раз, а всего у команды есть семь чемпионских титулов в Премьер-лиге.

"Нынешний сезон в Премьер-лиге и этот титул не были похожи ни на что, - сказал главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. - Они стали самыми трудными. Мы всегда будем помнить этот сезон и то, как мы победили". "Пройти через этот сезон - со всеми ограничениями и трудностями, которые у нас были, - и продемонстрировать такую результативность, - это большое достижение", - добавил тренер.

Игроки "Манчестер сити" должны получить кубок победителей Премьер-лиги 23 мая, после игры с "Эвертоном". На этой игре смогут присутствовать до 10 тыс. зрителей, поскольку с 17 мая в Англии смягчаются карантинные ограничения.

50-летний Гвардиола стал тренером "Манчестер Сити" в 2016 году, и с тех пор завоевал уже три чемпионских титула в Премьер-лиге.

Начало этого сезона, впрочем, не обещало его команде ничего хорошего. По итогам прошлого года, когда чемпионом Премьер-лиги впервые за 30 лет стал "Ливерпуль", "Манчестер Сити" отставал от победителей на 18 очков. Первая же игра сезона 2020-21 года закончилась для "горожан" сокрушительным поражением от "Лестера" со счетом 5-2.

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