Украина: "кума Путина" Виктора Медведчука заподозрили в госизмене

Генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова сообщила, что во вторник поставила подпись под соответствующими документами, которые касаются двух народных депутатов. Фамилии она не назвала, ограничившись просто буквами ”М” и ”К”.

Источники Украинской службы Би-би-си подтвердили, что это действительно Медведчук и Козак.

”Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых, — написала Венедиктова. — Итак, народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму”.

По ее словам, местонахождение Виктора Медведчука следствию неизвестно, и СБУ пытается выяснить эту информацию.

Несмотря на то, что Медведчук не обнаружен по месту жительства, в его доме проводится обыск.

В чем подозревают Медведчука?

В начале апреля стало известно о расследовании в отношении Медведчука и Козака — оно велось в рамках статьи уголовного кодекса о государственной измене.

Впервые об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко, который сам написал заявление с просьбой проверить своих коллег. Поводом стало интервью Медведчука российскому государственному каналу RT.

"Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", — сказал Гончаренко.

Речь идет о том, что еще в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Козака, из-за которых была фактически заблокирована деятельность трех телеканалов — ”112 Украина”, Newsone и ZIK, которые принадлежат Козаку и предположительно связаны и с Медведчуком.

Две недели спустя персональные санкции были введены и лично против Медведчука и его жены, а также связанных с ними компаний.