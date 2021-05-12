Здоровье
12.05.2021, 11:47

Трудовая инспекция: сокращение непривитых медиков юридически оправданно

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Kui inimesed ei hakka rangelt järgima valitsuse juhtnööre, võime varsti elada olukorras, kus erakorralist abi peab oluliselt kauem ootama.
Kui inimesed ei hakka rangelt järgima valitsuse juhtnööre, võime varsti elada olukorras, kus erakorralist abi peab oluliselt kauem ootama.
Foto: Andres Putting
Таллиннская скорая помощь расторгнет договоры с медработниками, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса. К 17 мая все, от санитарок до врачей, должны предоставить в отдел кадров паспорт вакцинации. По словам главврача "скорой помощи" Рауля Адласа, 8% персонала скорой пока не привиты. Одна группа — молодые женщины, которые ждут ребенка. С ними расторгать договор по причине отсутствия паспорта вакцинации не будут, но обсудят этот вопрос после возвращения из декрета. Остальным же работникам придется сделать выбор. В Трудовой инспекции заявили, что решение столичной скорой помощи юридически оправданно. В каких ещё сферах вакцинация от коронавируса может стать условием сохранения рабочего места? Относится ли это требование только к COVID-19? На эти вопросы Raadio 4 ответила заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

Требование о вакцинации работников может быть неизбежным, если речь идёт о сфере медицины и социального обеспечения, говорит она. Если работник с этим не согласен, у работодателя есть право отказаться от трудовых отношений. У работника при этом остаётся право оспаривать решение работодателя: он может обратиться либо в суд, либо в комиссию по трудовым спорам. Там будет рассматриваться, в частности, то, как работодатель вёл себя перед тем, как отказаться от трудовых отношений.

По словам Мийдла-Ванаталу, сделать это ему не так просто. Сначала работодатель должен провести анализ факторов биологических рисков в трудовой среде. Когда он проведён, работодатель должен принять меры по сокращению этого риска, решить, что конкретно можно сделать в данной ситуации, так как вакцинация не является единственным подходящим для всех решением, потому что у работников разные рабочие обязательства.

Обязательно нужно рассматривать, какие дополнительные меры могут быть приняты на каждом конкретном предприятии, подчёркивает Мийдла-Ванаталу. ”Можно ли так изменить условия трудового договора конкретного человека, который не хочет или не может вакцинироваться, чтобы он мог выполнять какую-то другую работу”.

Если такая возможность есть, эти условия изменяются, а трудовые отношения продолжаются. Если такой возможности нет или работника не устраивают предложенные работодателем варианты, у последнего есть право расценить первого как неподходящего для данной конкретной работы и отказаться от трудового договора. При этом у работника, если он остаётся безработным, есть возможность ходатайствовать о компенсации заработной платы в Кассе по безработице. Происходящее расценивается не как нарушение со стороны работника, а как ситуация, когда работник не подходит для этой конкретной работы.
В ситуации, когда работники какой-то сферы не имеют возможности получить вакцину, работодатель не имеет права требовать от них пройти вакцинацию и не имеет права отказываться от трудовых отношений.

Если речь идёт о медицине, то для пациентов есть большой риск заразиться коронавирусом от врачей: ”С человеком могло случиться что-то иное, например, он попал в аварию, а потом из-за того, что тот, кто должен ему помочь, не был вакцинирован, он дополнительно получает коронавирус. Это нельзя считать нормальной ситуацией”, — считает Мийдла-Ванаталу.

Другие работники, не имеющие отношения к сфере здравоохранения или попечения, но тоже работающие с людьми, — учителя, продавцы — не попадают под категорию обязательной вакцинации, так как в этих секторах можно предпринять иные меры обеспечения безопасности. Поэтому в подобных сферах деятельности рассматривать вакцинацию как единственную меру и требовать её пройти — незаконно.

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