"Запад опять затевает оголтелую русофобию?!": блогер RusDelfi посмотрел ”Игры шпионов” с Камбербэтчем(18)
Давненько меня тут не было, и я решил ворваться сразу же с провокационной темой.
В общем, посмотрел я тут фильм ”Игры шпионов” с Камбербэтчем (в оригинале ”The Courier”). Это историческое кино о британском шпионе и его советском подельнике, которые в начале 1960-х смогли узнать секретную информацию о советской ядерной программе и, по мнению некоторых, предотвратили третью мировую (сильное заявление, проверять я его, конечно, не буду).
С художественной точки зрения фильм меня не особо впечатлил. Он оказался довольно скучноватым, снят был весьма пресно и словно по учебнику кинодела. Надо нам эмоциональную привязку к герою — давайте покажем его с семьей. Нужно показать его душевные терзания — сделаем его раздражительным. Нужен Советский Союз — пусть там будет приглушенный цветокор, как в любом фильме о Советском Союзе.
Говорить мы, конечно, будем о другом, как вы наверняка могли догадаться.
Конечно, выход любого западного фильма, где есть хоть малейшее упоминание СССР не в лучезарно-позитивном ключе, вызывает приступы истерики у определенной категории граждан, которые в 2021 году неиронично используют слова ”русофобия” и ”клюква”. (Кстати, русофобия обязана быть оголтелой, иначе неканон)
Дескать, любое упоминание нашей страны в фильмах делается исключительно с одной целью: вызвать у людей к ней ненависть. Ни одного режиссера в мире, снимавшего что-то негативное об СССР, не волнует ни драматургия, ни сюжет, ни художественная ценность кино. Все, от режиссера ”Шпионского моста” Стивена Спилберга до снявшего ”Довод” Кристофера Нолана, преследуют одну только цель — вымазать в грязи святой Советский Союз. (Ходят слухи, что на кинорежиссера идут учиться только из ненависти к СССР и/или России).
”Игры шпионов” прошли у нас весьма незаметно, но все же несколько истеричных статеек о ”прославлении Иуды” мои ”коллеги” журналисты все же из себя выдавили.
И одна такая заметка навела меня вот на какие рассуждения.
А почему, собственно, американские и британские режиссеры должны учитывать русские хотелки в изображении СССР и России? В России авторов возмутило, что Советский Союз в ”Играх шпионов” был показан негативно, а британский шпион — позитивно. А теперь давайте подумаем: в Великобритании снимают фильм о своем гражданине, работавшем на благо союзника (США) в эпоху Холодной войны с СССР. С какой стати они должны показывать его с негативной стороны? Это был конфликт стран, в котором британский режиссер — сюрприз — занимает сторону Британии. Конечно, всегда можно показать ”серую мораль”, но однобокая позиция имеет право на существование, если ты снимаешь художественный фильм. Могу в пример привести достойную российскую киноленту ”Движение вверх”. В этом фильме однозначно и стопроцентно показано: в концовке баскетбольного финала Олимпиады-1972 судья ошибся с секундомером и правильно сделал, отмотав его назад. О том, что на самом деле произошло в том моменте, идут ожесточенные споры до сих пор. Американцы занимают в этом вопросе ровно противоположную позицию (и их сборная даже отказалась получать серебряные медали). И разумеется, если бы они сняли об этом матче фильм, то там было бы показано советское давление на арбитров и неверное решение судьи с секундомером. Кстати, за секундомер тогда отвечал будущий президент ФИФА Зепп Блаттер. И именно при нем Россия получила право на чемпионат мира по футболу, по мнению некоторых западных СМИ, с помощью взятки. И я бы не удивился, если бы связи Блаттера с Россией обыграли бы в американском ответе ”Движению вверх”, если бы он, конечно, вышел.
Можно также вспомнить другой хайповый спортивный фильм — ”Легенда №17”. В нем ”хваленые канадские профессионалы” были показаны здоровенными грубоватыми детинами, которые намеренно жестко играли против советских хоккеистов и особенно Харламова. Почему-то ни канадцы, ни американцы не восприняли эти фильмы как акт ненависти к их странам.
В ”Играх шпионов” одна сторона конфликта пересказывает историю со своей колокольни, и в этом нет ничего плохого, особенно с учетом того, что фильм — художественный.
Можно абстрагироваться от межнациональных конфликтов и вспомнить фильм ”Тоня против всех” о скандальной фигуристке Тоне Хардинг. В этом фильме Тоня была выставлена жертвой обстоятельств и кругом невиноватой хорошей девочкой. Угадайте с трех раз, кто выступил консультантом этого фильма. В результате нам была рассказана история с позиции одной из сторон. Делает ли это кино плохим? Конечно, нет.
Вернемся к ”Играм шпионов” и затронем еще одну спорную тему. Так называемая ”клюква”. Вообще это отвратительное слово, которое себя полностью дискредитировало.
Этот ярлык вешают на абсолютно любое изображение России в зарубежном кинематографе. Потому что в любом, даже максимально достоверном изображении, все равно найдется достаточно неточностей. Потому что блин их снимают не русские режиссеры и не для русских зрителей! Вы думаете, у нас Великобританию в ”Приключениях Шерлока Холмса” или Францию в ”Трех мушкетерах” показали достоверно? Да наверняка британцы и французы придумали бы свой синоним ”клюкве”, если бы посмотрели эти фильмы. Другое дело, что вряд ли они их посмотрят. А история о том, что ”Британия признала Ливанова лучшим Холмсом” — это очень корявый журналистский фейк, который никто толком не проверял и принимает как данность.
Ну так вот, в ”Играх шпионов” Россия была показана ”клюквенно”: мрачной, серой, неприветливой и с жестокими КГБшниками. Но это было изображение России в представлении британского зрителя! Это не попытка заставить британцев возненавидеть Россию за ее мрачность, серость, неприветливость и жестокость КГБшников. Это реальный взгляд на нашу страну со стороны.
И это нормально. В кинематографе в принципе нормально использовать какие-то клишейные образы. Если Россия — то холодная, серая и неприветливая. Если герой боевика — то лысый, брутальный и накачанный. Ну, можно не быть лысым, если ты Шварценеггер. В России ведь тоже существуют свои представления о разных странах. К примеру, если герой поедет в Африку, вряд ли она будет показана небоскребами Йоханнесбурга. Скорее всего, это будет небольшая деревушка с одноэтажными домами и пылью.
Ну и, конечно, многих возмутило, что с заключенным в СССР обращаются очень жестоко: избивают, пытают, жёстко допрашивают и содержат в карцере без должного медицинского ухода и с жестяным ведром вместо унитаза.
Конечно, это всё полное вранье, никаких пыток политзаключенных ни в советских, ни в российских тюрьмах нет и быть не может. Один никому не интересный и никому не известный блогер это подтвердит. Когда-нибудь, если его все же выпустят на свободу, а не сгноят в колонии по вымышленным сфабрикованным делам. Дай Бог ему сил и здоровья пережить главного палача.
Ну и в заключении — об истерике в духе ”этот фильм снят на фоне дипломатического скандала со Скрипалями”.
А я, наверное, с этим даже соглашусь. Но не потому, что это политический заказ, и тори с вигами сказали такие Доминику Куку: ”Срочно снимайте фильм про советско-британский шпионаж, чтоб все Мишкина и Чепигу еще больше ненавидели”. А потому, что эта тема сейчас на устах британцев, и фильм на похожую тематику будет интересен зрителю и может собрать неплохую кассу. А не потому, что на самом деле геи-инструкторы просто поехали любоваться солсберецким шпилем, и все это антироссийская истерия и русофобию затевают затевают вот это вот я им это адресовываю.
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