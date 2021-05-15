"Запад опять затевает оголтелую русофобию?!": блогер RusDelfi посмотрел ”Игры шпионов” с Камбербэтчем

Давненько меня тут не было, и я решил ворваться сразу же с провокационной темой.

В общем, посмотрел я тут фильм ”Игры шпионов” с Камбербэтчем (в оригинале ”The Courier”). Это историческое кино о британском шпионе и его советском подельнике, которые в начале 1960-х смогли узнать секретную информацию о советской ядерной программе и, по мнению некоторых, предотвратили третью мировую (сильное заявление, проверять я его, конечно, не буду).

С художественной точки зрения фильм меня не особо впечатлил. Он оказался довольно скучноватым, снят был весьма пресно и словно по учебнику кинодела. Надо нам эмоциональную привязку к герою — давайте покажем его с семьей. Нужно показать его душевные терзания — сделаем его раздражительным. Нужен Советский Союз — пусть там будет приглушенный цветокор, как в любом фильме о Советском Союзе.

Говорить мы, конечно, будем о другом, как вы наверняка могли догадаться.

Конечно, выход любого западного фильма, где есть хоть малейшее упоминание СССР не в лучезарно-позитивном ключе, вызывает приступы истерики у определенной категории граждан, которые в 2021 году неиронично используют слова ”русофобия” и ”клюква”. (Кстати, русофобия обязана быть оголтелой, иначе неканон)

Дескать, любое упоминание нашей страны в фильмах делается исключительно с одной целью: вызвать у людей к ней ненависть. Ни одного режиссера в мире, снимавшего что-то негативное об СССР, не волнует ни драматургия, ни сюжет, ни художественная ценность кино. Все, от режиссера ”Шпионского моста” Стивена Спилберга до снявшего ”Довод” Кристофера Нолана, преследуют одну только цель — вымазать в грязи святой Советский Союз. (Ходят слухи, что на кинорежиссера идут учиться только из ненависти к СССР и/или России).

”Игры шпионов” прошли у нас весьма незаметно, но все же несколько истеричных статеек о ”прославлении Иуды” мои ”коллеги” журналисты все же из себя выдавили.

И одна такая заметка навела меня вот на какие рассуждения.