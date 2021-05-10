Джо Байдену предстоит тяжёлая битва с Россией и Китаем в борьбе за власть над Арктикой

Несмотря на холодный климат, Арктика богата месторождениями полезных ископаемых, и, скорее всего, по мере таяния льдов станет основным морским маршрутом. Россия и Китай уже укрепляют свои позиции в Арктике, а у береговой охраны США есть только один тяжёлый ледокол, пишет The Sun.
Ледоколу под названием Polar Star уже 40 лет, и оно требует ремонта. У морских пограничников есть и ещё один корабль — небольшой ледокол Healy.
Но, по словам представителя Института охраны Арктики Ника Солхейма, двух кораблей недостаточно.
”Дела сейчас идут не очень хорошо, — отмечает он. — У нас заканчиваются запчасти”.
Солхейм сказал, что Соединённым Штатам необходимо увеличить количество кораблей, чтобы противостоять упрочняющим своё присутствие в Арктике России и Китаю.
Для морской погранохраны планируется построить ещё как минимум два тяжёлых ледокола. Меж тем у Китая их уже несколько, а у России — десятки, и это количество продолжает расти.