За рубежом
10.05.2021, 18:23

Джо Байдену предстоит тяжёлая битва с Россией и Китаем в борьбе за власть над Арктикой

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Jäälõhkuja EVA-316 tööpäev
Jäälõhkuja EVA-316 tööpäev
Foto: Ilmar Saabas
Несмотря на холодный климат, Арктика богата месторождениями полезных ископаемых, и, скорее всего, по мере таяния льдов станет основным морским маршрутом. Россия и Китай уже укрепляют свои позиции в Арктике, а у береговой охраны США есть только один тяжёлый ледокол, пишет The Sun.

Ледоколу под названием Polar Star уже 40 лет, и оно требует ремонта. У морских пограничников есть и ещё один корабль — небольшой ледокол Healy.

Но, по словам представителя Института охраны Арктики Ника Солхейма, двух кораблей недостаточно.

”Дела сейчас идут не очень хорошо, — отмечает он. — У нас заканчиваются запчасти”.

Солхейм сказал, что Соединённым Штатам необходимо увеличить количество кораблей, чтобы противостоять упрочняющим своё присутствие в Арктике России и Китаю.

Для морской погранохраны планируется построить ещё как минимум два тяжёлых ледокола. Меж тем у Китая их уже несколько, а у России — десятки, и это количество продолжает расти.

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