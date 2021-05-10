В порт Одессы впервые за 13 лет зашел фрегат береговой охраны США

По данным издания ”Думская”, Hamilton прибыл в Черное море 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом ”Явуз”, а 4 мая направился в порт Батуми на учения с грузинскими катерами типа Island.

К утру 8 мая навстречу Hamilton вышел корвет ВМС Украины BG50 ”Григорий Куропятников”. Суда провели маневры во время четырехбалльного шторма в 100 милях от Одессы.

”Думская” отмечает, что это первый визит корабля береговой охраны США в порт Одессы с 2008 года, когда туда заходил фрегат Dallas.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что 8 мая корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные маневры в Черном море по стандартам НАТО. Отмечалось, что в ходе учений отрабатывались элементы маневрирования и уклонения от воздушных атак.

27 апреля в Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США, зашедшего в Черное море.

Шестой флот Военно-морских сил США уточнял в Twitter, что Hamilton вошел в Черное море ”для поддержки союзников и партнеров по НАТО”.