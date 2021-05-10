10.05.2021, 09:52
ВИДЕО | Клоога: мыза, концлагерь и дом офицеров. Изучаем историю эстонского поселка с блогером RusDelfi(8)
Скриншот
Видеоблогер RusDelfi Юлиус отправился в небольшой эстонский посёлок Клоога в 40 км от Таллинна, который мог бы быть тихим курортным местом. Но мировая история решила по-другому.
"Эстонский посёлок Клоога мог бы быть тихим курортным местом, но мировая история решила по-другому: так обычно говорят про Клоога", — рассказывает блогер в описании к ролику.
Вместе с Юлиусом мы отправимся на заброшенную мызу в Клооге, в концлагерь, дом офицеров и не только. Присоединяйтесь к прогулке по небольшому эстонскому посёлку в 40 км от Таллинна:
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