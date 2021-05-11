"Отец работал таксистом, чтобы я мог играть в хоккей". Первый эстонец в КХЛ дал проникновенное интервью(5)
— Мои родители многим пожертвовали ради моей карьеры, - признался хоккеист. - Я приехал в Финляндию в 15 лет, и не был готов жить сам по себе. Папа приехал со мной и начал работать таксистом, чтобы было на что жить. Позже он получил другую работу. Маме и папе из-за этого пришлось жить в разных странах несколько лет. Я очень благодарен им за эту возможность, и они также рады, что я смог подписать контракт в КХЛ.
— Они должны гордиться вами.
— Они очень скромные люди, никогда не покажут лишних эмоций, но это общая черта нашей нации. Конечно, они очень рады. Папа сначала порадовался, но потом решил напомнить, что нужно оставаться скромным и продолжать работать.
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