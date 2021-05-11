Хоккей
11.05.2021, 11:25

"Отец работал таксистом, чтобы я мог играть в хоккей". Первый эстонец в КХЛ дал проникновенное интервью

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Юри (слева) и Роберт Рооба
Юри (слева) и Роберт Рооба
Foto: Ilmar Saabas
Первый эстонский хоккеист в КХЛ Роберт Рооба, подписавший контракт с "Северсталью", дал интервью официальному сайту лиги.

— Мои родители многим пожертвовали ради моей карьеры, - признался хоккеист. - Я приехал в Финляндию в 15 лет, и не был готов жить сам по себе. Папа приехал со мной и начал работать таксистом, чтобы было на что жить. Позже он получил другую работу. Маме и папе из-за этого пришлось жить в разных странах несколько лет. Я очень благодарен им за эту возможность, и они также рады, что я смог подписать контракт в КХЛ.

— Они должны гордиться вами.
— Они очень скромные люди, никогда не покажут лишних эмоций, но это общая черта нашей нации. Конечно, они очень рады. Папа сначала порадовался, но потом решил напомнить, что нужно оставаться скромным и продолжать работать.

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