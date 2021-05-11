"Отец работал таксистом, чтобы я мог играть в хоккей". Первый эстонец в КХЛ дал проникновенное интервью

— Мои родители многим пожертвовали ради моей карьеры, - признался хоккеист. - Я приехал в Финляндию в 15 лет, и не был готов жить сам по себе. Папа приехал со мной и начал работать таксистом, чтобы было на что жить. Позже он получил другую работу. Маме и папе из-за этого пришлось жить в разных странах несколько лет. Я очень благодарен им за эту возможность, и они также рады, что я смог подписать контракт в КХЛ.