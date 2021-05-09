09.05.2021, 21:08
ФОТО | Какой была Нарва в военные годы? Сжигание немецких портретов, советские саперы и сожительство с оккупантами — в фотопроекте блогера RusDelfi(1)
Фотоколлаж Геннадия Афанасьева
Нарвитянин Геннадий Афанасьев продолжает создавать интересные фотоколлажи, комбинируя современные снимки с архивными изображениями. Так, в преддверии 9 мая он поделился большой подборкой фотоколлажей с кадрами военного времени. Получилось живо и наглядно! Еще больше фоторабот смотрите на странице автора в Facebook.
Еще больше фоторабот смотрите на странице автора в Facebook.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.