Новости России
10.05.2021, 11:50

ДНЕВНИК РУССКОЙ ПРЕССЫ | Все больше источников утверждают, что Путин может быть гомосексуалом

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Олег Самородний
Väidetavalt tehti see homoerootiline foto ühisel kalastusretkel Monaco prints Albertiga
Väidetavalt tehti see homoerootiline foto ühisel kalastusretkel Monaco prints Albertiga
Reuters
Различные украинские и польские телеканалы размышляют о том, является ли враждебность лидера россии к сексуальным меньшинствам обманом, чтобы скрыть свою нетрадиционную ориентацию, пишет в обзоре прессы для издания Eesti Päevaleht Олег Самородний.

Украинский телеканал УНIАН-ТБ показал большой документальный репортаж о гомосексуальной ориентации верховного правителя России Владимира Путина. В интервью УНIАН-ТБ бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев сказал, что ”Путин — как минимум бисексуал”. В настоящее время Пономарев живет в Киеве под охраной спецслужб Украины.

По мнению украинских тележурналистов, именно тщательно скрываемый гомосексуализм Путина и стал главной причиной его развода с женой, которая сейчас часто и подолгу проводит время в Спасо-Елеазаровском женском монастыре, который находится в маленькой деревне Елизарово, что в 27 километрах от Пскова. Вероятно, там Людмила Путина замаливает грехи своего экс-супруга. Также утверждается, что давним секс-партнером Путина является Дмитрий Медведев, которого Путин ставил вместо себя временным президентом и много лет держал премьер-министром России. А ”утечки” в СМИ о любовных похождениях Путина с известными спортсменками и артистками специально организуются для того, чтобы скрыть от широкой общественности нетрадиционные половые влечения Путина.

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