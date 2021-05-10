ДНЕВНИК РУССКОЙ ПРЕССЫ | Все больше источников утверждают, что Путин может быть гомосексуалом

Украинский телеканал УНIАН-ТБ показал большой документальный репортаж о гомосексуальной ориентации верховного правителя России Владимира Путина. В интервью УНIАН-ТБ бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев сказал, что ”Путин — как минимум бисексуал”. В настоящее время Пономарев живет в Киеве под охраной спецслужб Украины.

По мнению украинских тележурналистов, именно тщательно скрываемый гомосексуализм Путина и стал главной причиной его развода с женой, которая сейчас часто и подолгу проводит время в Спасо-Елеазаровском женском монастыре, который находится в маленькой деревне Елизарово, что в 27 километрах от Пскова. Вероятно, там Людмила Путина замаливает грехи своего экс-супруга. Также утверждается, что давним секс-партнером Путина является Дмитрий Медведев, которого Путин ставил вместо себя временным президентом и много лет держал премьер-министром России. А ”утечки” в СМИ о любовных похождениях Путина с известными спортсменками и артистками специально организуются для того, чтобы скрыть от широкой общественности нетрадиционные половые влечения Путина.