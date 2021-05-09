За рубежом
09.05.2021, 08:22

Обломки китайской ракеты упали на Землю

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VIA REUTERS
Отработавшая ступень ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5Б", CZ-5B), которая вывела на орбиту модуль китайской станции, в воскресенье вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном, большая часть обломков сгорела. Об этом говорится в заявлении программы космических пилотируемых полетов КНР, передает TACC.

"9 мая в 10:24 (05:24 мск) обломки второй ступени ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вошли в атмосферу Земли. Зона приземления расположена в районе 72.47° восточной долготы, 2.65° северной широты. Подавляющее большинство обломков сгорело в процессе входа в атмосферу", — говорится в документе.

29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи носителя "Чанчжэн-5Б" вывело на орбиту главный модуль космической станции страны. Запуск был объявлен успешным.

В свою очередь Космическое командование ВС США сообщило, что вторая ступень ракеты вошла в атмосферу "над Аравийским полуостровом примерно в 22:15 по времени восточного побережья, 8 мая" (5:15 мск, 9 мая). Как отметили в пресс-службе, обломки "упали в районе Индийского океана к северу от Мальдивских островов".
Как заявил ранее в интервью телеканалу CNN представитель Пентагона Майк Ховард, ВС США следят за перемещением обломков ракеты. Он также отметил, что риски падения CZ-5B на объекты, находящиеся на Земле, "нельзя полностью исключить".

6 мая глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что китайская ракета упадет в безопасном месте, и США не планируют сбивать ее. Роскосмос заявил, что российские средства мониторинга продолжают следить за второй ступенью носителя CZ-5B.

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