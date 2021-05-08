За три дня до ГКЧП. Как "Зенит" проиграл в Таллинне сборной Эстонской ССР

Первые золотые медали в своей истории "Зенит" завоевал в 1984 году, выиграв под руководством Павла Садырина чемпионат СССР. Правда, через несколько лет - уже без Садырина - "Зенит" вылетел в первую лигу советского футбола, где и пребывал в 1991 году.

"Зенит" привез Морозов

Главный футбольный клуб Ленинграда тогда влачил жалкое существование. Много лет он находился на балансе Ленинградского оптико-механического объединения - это предприятие выпускало телескопы, фотоаппараты, кинокамеры и продукцию военного назначения. Но когда "Зенит" вылетел в первую лигу, ЛОМО отказалось от поддержки и футбольный клуб стал коммунальным предприятием, которое возглавил известный тележурналист Владислав Гусев.

На товарищеский матч в Таллинн в августе 1991-го "Зенит" привез Юрий Морозов - многолетний помощник Валерия Лобановского в сборной СССР.

"Никакой специальной подготовке к той игре с "Зенитом" у нас не было, - вспоминает Валерий Бондаренко, возглавлявший в то время сборную Эстонской ССР. - Игроки собрались на стадионе "Калев" только за два часа до матча. К сожалению, никаких записей о той игре и стартовых составов у меня не сохранилось. Оба мяча в ворота "Зенита" забил полузащитник йыхвиской "Шахты Эстония" Сергей Афанасьев. Средняя линия у нас в том матче сыграла очень прилично. Андрей Борисов, Сергей Брагин... Мы забили два мяча, а могли и больше".

"После матча у нас был запланирован совместный ужин с "Зенитом", но Морозов был очень расстроен поражением и ужин пришлось отменить. После игры "Зенит" на своем автобусе сразу же отправился в Ленинград", - добавил Бондаренко.

Последний матч сборной Эстонской ССР

Состав хозяев поля был сформирован из игроков первенства Эстонской ССР. Ни одного футболиста "Флоры" - она тогда выступала во второй по силе лиге республиканского первенства - на поле не было. Правда, тренер "Флоры" Айвар Похлак на том матче присутствовал.

Поединок с "Зенитом" стал последним матчем сборной Эстонской ССР. Через три дня в Москве был создан ГКЧП, а еще через пару дней, 20 августа 1991 года, Верховный Совет объявил о восстановлении независимости Эстонии. В эстонском футболе начиналась новая жизнь...