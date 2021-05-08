Война — это не только победа и парады много лет спустя. Как вспоминать 9 мая?

Человеку в принципе свойственно отождествлять себя с кем-то, и с победителями как правило нет никаких проблем — не сложно представить себя в этой роли, думая о будущем, да и никто ведь не хочет постоянно быть в роли проигравшего.

Трактовка событий Великой отечественной войны преимущественно в ключе достигнутой победы и героизма неизбежно приводит к героическим описаниям прошлого, что укрепляет клишейное понимание о мире, в котором идет непрерывная борьба между ”нашими и вашими”. И результатом ее будет фатальное распределение ролей, в котором в виде черно-белых категорий существуют лишь победители и проигравшие.

К сожалению, нужно признать, что многие связанные с Второй мировой войной в целом и с Великой отечественной войной в частности события в российской и западной прессе интерпретируются по-разному: в России этот подход можно обобщить словосочетанием ”великая победа”, а на западе — ”конец войны”.

Каким может быть направление этого посыла, который призван зафиксировать или устранить противопоставления, помочь бывшим противникам (да и бывшим союзникам) преодолеть линию фронта мировоззрений, разделявшую их десятилетия назад.

Естественно, в связи с этими датами вспоминают имевшие место события и чтят память многочисленных погибших. Но вспоминая события прошлого возникает довольно важный, так сказать дидактический вопрос: зачем это делать? Иными словами, какой посыл может исходить из прошлого, который обязательно необходимо учитывать как в настоящем, так и в будущем.

Существуют две различные даты окончания начавшейся 1 сентября 1939 года, охватившей почти весь мир и годами длившейся на нескольких континентах эпохи, полной борьбы и страданий: 8-9 мая или 2 сентября 1945 года, последняя дата означает день капитуляции Японии.

Вторая мировая война стала самой масштабной из многочисленных трагических событий XX века, и унесла жизни примерно 70 миллионов человек, в том числе почти 40 миллионов гражданских лиц. Одни только эти числа подтверждают, что это было чудовищное преступление, подобных которому следует избегать в настоящем и будущем всеми доступными средствами.

Следующий парад победы состоялся уже во времена Леонида Брежнева , в 1965 году, когда 9 мая вновь стал выходным днем. С этого времени празднование победы становилось все более грандиозным мероприятием, одной из частей которого с 2012 года стало движение под названием ” Бессмертный полк ”, которое по своей сути никак не напоминает о мероприятии, где чтят память павших.

А для этого было необходимо подлить бензина в огонь на Корейском полуострове и разжечь третью мировую войну. У советского диктатора не было ни капли сомнений, что эта война закончится разгромом капиталистического мира. Призывая китайского руководителя Мао Цзедуна вмешаться в конфликт, Сталин описывал Соединенные Штаты Америки как бумажного тигра, для победы над котором настал подходящий момент.

Почему Сталин отказался от ”восхваления победы” — это отдельная тема, но, видимо, он не был доволен ”результатами” достигнутой победы. На сегодняшний день в распоряжении историков есть достаточно различных документов, которые подтверждают, что в последние годы своего правления, воспользовавшись как предлогом вспыхнувшей Корейской войной, Сталин намеревался реализовать старую мечту советских руководителей о перманентной революции и захватить весь мир.

Так, связанные с датой Великой Октябрьской социалистической революции празднования были масштабнее мероприятий на 9 мая, неоспоримо занимая первое место в советской иерархии праздников. За 20 первых послевоенных лет День победы отмечался с парадом лишь однажды — 24 июня 1945 года. Выходным 9 мая было лишь пару послевоенных лет — решением президиума Верховного совета от 23 декабря 1947 года 9 мая вновь сделали обычным рабочим днем, а вместо этого выходным сделали 1 января.

Следует заметить, что в отличие от наших дней, история о достигнутой в Великой отечественной войне победе не была единственным блоком фундамента, на котором строилось здание героической трактовки истории Советского Союза (России).

Причем, в пропагандистском варианте по-прежнему существует только один виновник, который разжег войну, и которому противопоставляется благородное советское государство, оскорбление ветеранов которого в современной России может даже привести к уголовной ответственности.

Каким мог бы быть адресованный в настоящее и будущее посыл Второй мировой войны и состоявшейся в ее рамках Великой отечественной войны? Посыл, который помог бы преодолеть разрыв между ”нами и ими”. Станет ли таким посылом исключительно акцент на ”победе”, как на основном извлеченном уроке?

Мне кажется, что нет, потому что основной урок, который можно извлечь из ужасающего опыта прошлого, должен скорее состоять в том, чтобы ничего подобного никогда не повторилось. Поэтому следует меньше восхвалять победу, и больше сконцентрироваться на вопросе о том, как нечто подобное могло случиться. Как можно было так быстро забыть жертв Первой мировой войны и устремиться к новому кровопролитию?

Как так вышло, что два диктатора Гитлер и Сталин нашли общий язык и смогли решать судьбы нескольких стран и народов? Почему демократический мир вовремя не среагировал на опасность? И так далее.

Делая основной упор траурных мероприятий на адресованное в будущее пожелание ”чтобы ничего подобного больше не повторилось”, можно сконцентрироваться скорее на страданиях и переживаниях военного времени, которые люди переносили как под огнем в окопах, так и прячась от бомбежек в подвалах. Тогда выяснится, что вне зависимости от мундира и родного языка описания этих ужасов будут совпадать один к одному.

Именно это могло бы объединять нас, говоря о будущем. Объединять, чтобы ужасы войны не повторились, и понимая, что война означает далеко не только победу и парады в честь этой победы много лет спустя. К сожалению, нет надежды, что представление изменится до тех пор, пока 9 мая рассматривается лишь как большой праздник победы, а с празднованиями каждый раз все больше перегибают палку.

Хотя уже давно пора учиться у бывших противников тому, как отмечать и какие уроки извлекать: например, у Франции и Германии, вспоминая не только дату окончания Первой, но и Второй мировой войны.

Статья опубликована в сотрудничестве с порталом communistcrimes.org.

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