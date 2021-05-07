Эксперты: изменения в структуре экономики Ида-Вирумаа ощущаются уже сегодня(5)
Министр государственного управления Яак Ааб отметил, что переход к климатической нейтральности, как и любое серьезное изменение, требует усилий от всех нас. ”От предпринимателей региона — в разработке новых продуктов и услуг, создании новых цепочек поставок и конкуренции на мировом рынке. От работников региона, чтобы, получив в свое время первоклассное высшее образование и проработав по специальности много лет, начать учиться чему-то новому, а также от их семей, чтобы поддержать их, когда они предпринимают эти новые непростые шаги. Однако переход должен быть в первую очередь справедливым по отношению к жителям Ида-Вирумаа, их благосостояние и условия жизни должны улучшиться” — сказал министр в приветственной речи.
Президент Керсти Кальюлайд отметила в своей речи, что не имеет значения, верим ли мы в изменение климата и считаем ли шаги, предпринимаемые в глобальном масштабе, разумными и своевременными. ”Изменения происходят потому, что окружающие нас страны, наши целевые рынки — и не только энергетический сектор, но и в целом — полны решимости меняться, достичь климатической нейтральности.” По словам президента, цель разработки плана справедливого перехода не должна ограничиваться максимально эффективным расходованием средств, выделяемых Европейским Союзом. ”Цель должна быть гораздо шире — добиться таких глубинных изменений, такой новой эры развития в регионе, чтобы он мог стать жемчужиной Балтийского моря.” Полная версия речи
Первый день мероприятия был посвящен возможностям создания в Ида-Вирумаа многообразной экономики и жизненной среды. На второй день участники мероприятия проанализировали разрабатываемые в рамках планирования фонда справедливого перехода меры и обсудили их совместимость с местными условиями.
Некоторые мысли из докладов и обсуждений:
”Изменения в экономической структуре Ида-Вирумаа ощущаются уже сегодня, у Ида-Вируского уезда формируется новый имидж — зеленая революция и перемены. Это уже сейчас привлекло к региону интерес множества иностранных компаний в области зеленых технологий, которые очень быстро растут на рынке, приходят со своими собственными парками оборудования, готовы платить более высокую заработную плату и, при необходимости, перекупать людей. Привлечение именно таких компаний в регион должно быть нашим приоритетом. И чем больше таких компаний, тем сильнее будет давление в сторону роста заработных плат в регионе.”
Теэт Куузмик, член правления ЦУ ”Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа”
”Энергетический сектор во всем мире находится на пороге масштабных изменений, и наши сегодняшние решения останутся с нами на десятки лет. Людям, которые в настоящее время работают в этом секторе, необходимо дать новое видение будущего. Вклад Йыхвиской технологической школы в этот процесс заключается в том, чтобы предложить людям новый навык, который породит уверенность в себе, а вместе с уверенностью в себе придет и смелость пробовать что-то новое. Креативность и технологические способности являются важными и вечными навыками — все остальное следует им.”
Райнер Стернфельд, предприниматель и инвестор, один из со-основателей Йыхвиской технологической школы
”Изменения в Ида-Вирумаа идут уже давно, но, будучи частью этого процесса, мы зачастую этого не замечаем. В регионе уже давно работают высокотехнологичные компании, зарождается сфера творческой индустрии. Нам нужно понять, что уже сделано и к чему мы хотим прийти. Для того чтобы кто-то в нас поверил, мы должны сначала сами верить в себя.”
Яна Будковская, руководитель фонда Prototron и Нарвского творческого инкубатора OBJEKT
”Нельзя думать так, что мы построим новую промышленность на месте старой, а люди пусть сами подтянутся и адаптируются, найдут свое место в системе. Да, нам необходимо меняться, но справедливый переход должен предотвратить сопутствующие процессу изменений социальную фрустрацию и ощущение отчуждения. Новый мир очень разнообразен. Инновации рождаются в разных нишах, и нашей целью должно быть обеспечение — через творчество, вдохновение и привлечение различных сообществ — плодородной почвы, чтобы эти инновации могли появиться.”
Маргит Келлер, руководитель Института социальных наук Тартуского университета
”С каждым годом в регионе становится все больше людей, которые хотят стать предпринимателями и получить пособие на развитие бизнеса. Вера в себя жителей Ида-Вирумаа растет, и у нас есть все возможности поддержать их.”
Аннеки Теелахк, руководитель Ида-Вирумааского отделения Эстонской кассы по безработице
”Важно понимать, что справедливый переход является своего рода "ускорителем" для Ида-Вирумаа, и от решений, которые мы принимаем сегодня, будет зависеть, каким станет наш регион в ближайшем будущем. Я лично надеюсь, что через десять лет в нашем регионе будет множество разнообразных возможностей, у людей будут как рабочие места, так и возможности для отдыха, здесь будут жить как молодые, так и пожилые люди, и регион в целом будет более интегрирован в эстонское общество.”
Меэлис Элдерманн, технический директор Viru Keemia Grupp
***
Цель Дней справедливого перехода, которые прошли 28 — 29 апреля, состояла в том, чтобы дать обзор процесса составления плана справедливого перехода Ида-Вирумаа и вдохновить стороны участвовать в развитии региона, в том числе через участие в мерах поддержки, запланированных в рамках фонда справедливого перехода. Дни справедливого перехода можно посмотреть на эстонском и русском языках на веб-сайте мероприятия. На этой странице также имеется информация о мерах фонда справедливого перехода, которые обсуждались в ходе дискуссий во второй день. Фотографии с Дней справедливого перехода можно посмотреть на странице мероприятия в Facebook.
Фонд справедливого перехода — это механизм финансирования, созданный Европейским Союзом для поддержания экономики, населения и окружающей среды в регионах, которым предстоит преодолеть значительные социально — экономические вызовы в виду достижения энергетических и климатических целей ЕС. В Эстонии таким регионом является уезд Ида-Вирумаа. По сравнению с другими европейскими странами, Эстония получит из фонда больше всего денег на душу населения — 340 миллионов евро плюс техническая помощь.