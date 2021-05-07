Какую зарплату будут получать первый эстонский хоккеист в КХЛ?

По данным финской налоговой службы за 2019 календарный год Рооба заработал в "Ювяскюля" 57 893 евро (примерно 5000 евро в месяц). Когда грянула пандемия, доходы финских клубов существенно упали, поскольку матчи проходили без зрителей. Соответственно, произошло и снижение зарплат хоккеистов.

Мордашов от хоккея не фанатеет

"Северсталь", в которую перешел Рооба, к клубам-олигархам не относится. Основной владелец сталелитейного производства Алексей Мордашов (самый богатый человек России) от хоккея не фанатеет, поэтому "Сева" - так ласково зовут болельщики клуб из Вологодской области - легко вписывается в потолок зарплат.

В минувшем сезоне за "Северсталь" выступали 6 легионеров, которые получили за сезон, если верить открытым источникам, 102 млн рублей (примерно 1,1 млн евро).

Самый высокооплачиваемый 31-летний канадский защитник Шон Лалонд заработал в виде зарплаты 25 млн рублей (280 000 евро). Наименее высокооплачиваемый 25-летний чешский форвард Йиндржих Абдул - он сломался в начале сезона - получил 10 млн рублей (110 000 евро). 21-летний словак Адам Лишка - 11 млн рублей (примерно 120 000 евро). Хоккеистам, прошедшим школу финского и шведского хоккея, в "Северстали" платят побольше.

Рооба может получить бонусы

Сколько же будет получать 27-летний Рооба? В КХЛ он заработает за сезон в несколько раз больше, чем в Финляндии. Меньше, чем Лалонд, но больше Лишки и Абдула, который пришел в "Северсталь" в статусе лучшего бомбардира чемпионата Словакии.

"Контракт эстонского легионера составляет примерно 15 млн рублей (около 170 000 евро), - сообщил RusDelfi источник, знакомый с реалиями КХЛ. - Но это только базовая часть. В контракте наверняка прописаны как личные бонусы за заброшенные шайбы и набранные очки, так и командные за попадание в плей-офф".