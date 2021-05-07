Какую зарплату будет получать первый эстонский хоккеист в КХЛ?(3)
По данным финской налоговой службы за 2019 календарный год Рооба заработал в "Ювяскюля" 57 893 евро (примерно 5000 евро в месяц). Когда грянула пандемия, доходы финских клубов существенно упали, поскольку матчи проходили без зрителей. Соответственно, произошло и снижение зарплат хоккеистов в минувшем сезоне.
"Северсталь" среди аутсайдеров по зарплате легионерам
"Северсталь", в которую перешел Рооба, к клубам-олигархам не относится. Основной владелец сталелитейного производства Алексей Мордашов (самый богатый человек России) от хоккея не фанатеет, поэтому "Сева" - так ласково зовут болельщики клуб из Вологодской области - легко вписывается в потолок зарплат.
В минувшем сезоне за "Северсталь" выступали 6 легионеров, которые получили, если верить открытым источникам, 102 млн рублей (примерно 1,1 млн евро). По размеру зарплат легионеров "Северсталь" среди аутсайдеров КХЛ. Для сравнения: башкирский "Салават Юлаев" - за Уфу также выступали 6 иностранцев - выплатил легионерам 380 млн рублей (4,2 млн евро).
Самый высокооплачиваемый легионер "Северстали" 31-летний канадский защитник Шон Лалонд заработал в виде зарплаты 25 млн рублей (280 000 евро). Наименее высокооплачиваемый 25-летний чешский форвард Йиндржих Абдул - он сломался в начале сезона - получил 10 млн рублей (110 000 евро). 21-летний словак Адам Лишка - 11 млн рублей (примерно 120 000 евро). Хоккеистам, прошедшим школу финского и шведского хоккея, в "Северстали" платят побольше.
Для справки: самый высокооплачиваемый легионер КХЛ 28-летний нападающий Дмитрий Яшкин (Чехия) получил в минувшем сезоне в московском "Динамо" 95 млн рублей (чуть больше 1 млн евро).
Рооба может получить бонусы
Сколько же будет получать 27-летний Рооба? В КХЛ он заработает за сезон в несколько раз больше, чем в Финляндии. Меньше, чем Лалонд, но больше Лишки и Абдула, который пришел в "Северсталь" в статусе лучшего бомбардира чемпионата Словакии.
"Контракт эстонского легионера составляет примерно 15 млн рублей (около 170 000 евро), - сообщил RusDelfi источник, знакомый с реалиями КХЛ. - Но это только базовая часть. В контракте наверняка прописаны как личные бонусы за заброшенные шайбы и набранные очки, так и командные за попадание в плей-офф".
У Комбе финская минималка
Другой эстонский хоккеист Кристьян Комбе, подписавший недавно контракт с "Йокеритом", заработал за 2019 календарный год в "Хяменлинна" 1871 евро, но тогда он выступал в основном за юниорскую команду. В свое время Лео Комаров, когда у него еще не было профессионального контракта, получал в "Эссете" 100 евро за игру.
В минувшем сезоне 21-летний Комбе провел в "Хяменлинна" 51 матч, но контракт ему, похоже, так и не предложили. Поэтому уроженец Сааремаа подписал с "Йокеритом" двустороннее соглашение и тут же был отправлен в "Местис-лигу" играть за "Киекко-Вантаа".
По регламенту КХЛ минимальный размер оплаты труда молодого хоккеиста зарубежного клуба должен соответствовать минимальной оплате труда, установленной национальным законодательством в стране дислокации клуба.