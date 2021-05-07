Победобесие: как победа над нацизмом превратилась в праздник тоталитаризма(19)
8-9 мая большинство европейских стран отмечают годовщину окончания войны в Европе и наступления долгожданного мира. В то же время Беларусь и Россия отмечает День Победы. Разница может показаться на первый взгляд небольшой, но она гораздо больше, чем кажется. Если послушать пропаганду Лукашенко и Путина, в 1945-м в Европе наступил не мир, а передышка, а Беларусь из Россия и по прежнему продолжают борьбу с наследниками Гитлера, на роль которых назначаются все раз новые страны или группы в зависимости от политической конъюнктуры.
Ещё в советские времена была создана теория, в соответствии с которой любое стремление стран Европы к национальной самостоятельности можно было связать с нацизмом. Сталин обещал народам Европы коммунистический плавильный котел: все под красное знамя, все в Советский Союз, который “сплотила навеки Великая Русь” (слова из советского гимна). У Гитлера сценарий европейской экспансии выглядел по другому: европейские народы должны были стать вассалами Германии, сохранив при этом свои национальные символы и национальную идентичность. Как сторонник “расовой чистоты”, Гитлер не хотел смешивать порабощенные народы.
Советской пропагандой была создана фальшивая двойственность между этими двумя альтернативами: все, кто не хотел в советский плавильный котел, были националистами (как Гитлер), хотели использовать национальные символы (как при нацистской оккупации) и врагами СССР и, следовательно, союзниками нацистов.
Парадоксально что для обозначения нацистов советская риторика использовал термин “фашисты”, потому что Сталин, флиртовавший с национальными чувствами европейских народов после нападения Германии на СССР, объявил, что Гитлер не является националистом, так как он империалист. После войны Гитлер снова был объявлен националистам, но термин фашизм к тому времени прижился.
В зависимости от политической конъюнктуры, “фашистами” (или “нацистами”) объявлялись то члены антисоветского подполья в оккупированных странах, то борцы за демократию странах Восточной Европы, то правительства западноевропейских стран. В конце 1980-х - начале 1990-х антифашистская риторика использовалось против движения за независимость балтийских стран. После свержения пророссийского режима в Украине, и начала российской агрессии на юго-востоке страны, наследниками фашистов в российской пропаганде стали украинцы. В Беларуси режим Лукашенко объявил фашистским национальный бело-красно-белый флаг, бывший государственным до установления диктатуры и ставший символом демократического движения. Этому не помешало даже то, что создатель флага Клавдий Дуж-Душевский, был узником нацистского концлагеря в Ковно за то, что отказался сотрудничать с нацистами и прятал евреев. В риторике лукашенковской пропаганды, демократическая оппозиция требующая свободных выборов, “марширует под нацистскими знаменами”. Кроме того, с ухудшением отношений с Польшей, наследниками нацистов объявили поляков. Сейчас лидеры белорусских поляков сидеть в тюрьме за “оправдание геноцида белорусского народа”, заключавшегося в том, что они организовали выставку, посвященную деятельности послевоенного(!) антикоммунистического подполья.
Кто время, как пропаганда продолжает утверждать что нацисты — это все националисты, которые против СССР, в Беларуси и России все чаще звучат голоса, что Гитлер, до того как напал на СССР, был не таким уж плохим правителем. Ещё вначале своей диктаторской карьеры, диктатор Беларуси Лукашенко сказал:
“Не все только плохое было связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента”.
В феврале этого года на белорусском канале СТВ (где, разумеется, нельзя и пикнуть без одобрения режима), блогер Александр Голиков рассказал о зверствах нацистов и о расстрелах мирного населения, для того, чтобы сделать вот такой вывод: “Я сторонник непопулярных, недемократических силовых мер по сохранению порядка.... Только железная дисциплина позволит нам создать свой немецкий Мерседес в Беларуси.... Мы создадим свою Германию с ее стандартами.”
В России один из главных кремлевских пропагандистов Владимир Соловьёв снял фильм-панегирик о Бенито Муссолини, который показали на государственном телеканале “Россия”. В рецензии на фильм сотрудник другого государственного телеканала RT(Russia Today) Игорь Молотов написал: "Муссолини был блестящим человеком, дал миру третий путь, по которому, частично, сегодня идёт Россия". А феврале этого года на государственном телевидении тот же Соловьёв похвалил смелость Адольфа Гитлера, и тут же объявил находящегося в тюрьме оппозиционера Алексея Навального нацистом, трусливым и недостойным своего учителя.
С каждым годом парады победы на 9 мая Минске и Москве становится все пышнее, “антифашистская” риторика все истеричнее, законы против “реабилитации нацизма” все более репрессивными. В России на машинах можно все чаще заметить наклейки “На Берлин” и “1941-1945: можем повторить”.
Диктаторские режимы готовят тех, кто ещё восприимчивы к пропаганде, к войне с теми, кого они объявили наследниками фашистов: демократами, opпозиционерами и непокорными соседями.
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