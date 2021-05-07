Победобесие: как победа над нацизмом превратилась в праздник тоталитаризма

8-9 мая большинство европейских стран отмечают годовщину окончания войны в Европе и наступления долгожданного мира. В то же время Беларусь и Россия отмечает День Победы. Разница может показаться на первый взгляд небольшой, но она гораздо больше, чем кажется. Если послушать пропаганду Лукашенко и Путина, в 1945-м в Европе наступил не мир, а передышка, а Беларусь из Россия и по прежнему продолжают борьбу с наследниками Гитлера, на роль которых назначаются все раз новые страны или группы в зависимости от политической конъюнктуры.

Ещё в советские времена была создана теория, в соответствии с которой любое стремление стран Европы к национальной самостоятельности можно было связать с нацизмом. Сталин обещал народам Европы коммунистический плавильный котел: все под красное знамя, все в Советский Союз, который “сплотила навеки Великая Русь” (слова из советского гимна). У Гитлера сценарий европейской экспансии выглядел по другому: европейские народы должны были стать вассалами Германии, сохранив при этом свои национальные символы и национальную идентичность. Как сторонник “расовой чистоты”, Гитлер не хотел смешивать порабощенные народы.

Советской пропагандой была создана фальшивая двойственность между этими двумя альтернативами: все, кто не хотел в советский плавильный котел, были националистами (как Гитлер), хотели использовать национальные символы (как при нацистской оккупации) и врагами СССР и, следовательно, союзниками нацистов.

Парадоксально что для обозначения нацистов советская риторика использовал термин “фашисты”, потому что Сталин, флиртовавший с национальными чувствами европейских народов после нападения Германии на СССР, объявил, что Гитлер не является националистом, так как он империалист. После войны Гитлер снова был объявлен националистам, но термин фашизм к тому времени прижился.