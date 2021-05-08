08.05.2021, 19:25
ФОТО: Финал чемпионата Эстонии стартовал с неожиданного результата
Foto: Andres Putting
Финальная серия чемпионата Эстонии по баскетболу началась с неожиданного результата. В первом матче действующий чемпион таллиннский "Калев/Крамо" проиграл дома пярнускому "Садаму" - 76:81 (38:34).
Если для калевцев участие в финале чемпионата Эстонии является привычным делом, то пярнусцы впервые добрались до этой стадии турнира.
На бумаге "Калев/Крамо" выглядел явным фаворитом, поскольку его состав, в котором солируют американские легионеры, был скомплектован под Единую лигу ВТБ. Однако в первом финальном матче калевские снайперы выглядели не лучшим образом.
В заключительной четверти калевцы долгое время были впереди, но провалили концовку матча и потерпели неожиданное поражение.
Самым результативным игроком стал латвийский легионер "Садама" Линардс Яунземс, набравший 24 очка.
Второй матч финальной серии чемпионата Эстонии - она проводится до четырех побед - состоится 12 мая в Пярну.