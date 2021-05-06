Парламент Латвии признал геноцид армян в Османской империи

Как следует из документа, Латвия осуждает любые преступления против человечества и признает обязательства увековечивать память о них, чтобы избежать их повторения.

"Представленный на рассмотрение и одобренный Комитетом по иностранным делам вариант заявления был составлен после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, дипломатами, историками и исследователями — вследствие обсуждений, анализа и осмысления", — подчеркнули в парламенте.

"Сейм признает, что в результате действий османских властей большое количество армян было насильно депортировано в другие регионы империи, в результате чего многие погибли от голода, физического насилия и в результате убийств", — отметили законодатели.

Декларация одобрена большинством голосов

Члены парламента осудили преступления, убийства и насильственные переселения, совершенные Османской империей в отношении армянского народа. Депутаты также выразили убежденность в том, что открытое и свободное обсуждение исторических вопросов неразрывно связано с формированием здоровой и зрелой демократии.

Декларация была подготовлена 40 законодателями по инициативе одного из представителей Новой консервативной партии — Юриса Юрашса — и одобрена большинством — 58 голосами из 100.

Вслед за США

Ранее, 24 апреля, президент США Джозеф Байден стал первым американским лидером, официально признавшим резню армян в Османской империи в годы Первой мировой войны геноцидом. До последнего времени руководство США избегало такого определения, чтобы не портить отношения с Анкарой. Между тем, как заявил глава Белого дома, речь идет не о том, чтобы обвинять Турцию, а о подтверждении исторического факта.