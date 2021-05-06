Рыбаки прекратили акцию протеста у острова Джерси. Британские военные корабли остаются там

В ответ на это британский премьер Борис Джонсон выразил полную солидарность с властям Джерси и направил к острову два судна Королевского военно-морского флота, HMS Severn и HMS Tamar, чтобы "наблюдать за ситуацией".

На прошлой неделе на острове Джерси начала действовать новая система лицензирования судов, которая, по словам французов, содержит множество неожиданных ограничений, не оговоренных в соглашении о выходе Британии из ЕС. Французские власти поддержали протест своих рыбаков, пригрозив острову Джерси отключением электроэнергии, 95% которой поступает туда по подводному кабелю из Франции.

Остров Джерси находится в 22 км от Франции и в 160 км от Британии. Самый крупный из Нормандских островов, он является так называемым "королевским владением" Британии, но в ее состав не входит и имеет свои собственные органы власти и суды.

Борис Джонсон в четверг заявил, что корабли останутся в территориальных водах Джерси в качестве меры предосторожности. Франция также направила к острову два военных корабля.

Ранее власти Британии отправили два военных корабля к берегам острова Джерси. Они были видны с берега и после того, как протестующие покинули порт.

В акции протеста участвовало, по разным подсчетам, от 50 до 80 рыболовных траулеров. Они прибыли к порту Сент-Хелиер в четверг утром, некоторые зажгли красные сигнальные факелы.

Министр внешних связей Джерси Иэн Горст заявил, что переговоры прошли позитивно. В британском правительстве сообщили, что премьер-министр поддерживает связь с властями острова, который юридически считается британским королевским владением.

Рогофф призвал французские власти надавить на администрацию острова, чтобы та упростила правила получения лицензий на ловлю рыбы у его берегов.

"Демонстрация силы завершена, теперь эстафета переходит к политикам", — заявил журналистам глава Нормандского рыболовного комитета Димитри Рогофф. Его коллеги-рыбаки в беседе с агентством Франс пресс заявили, что теперь вопрос должен решаться на уровне местных администраций.

Первый в прошлом сопровождал российские корабли, когда те были замечены в британских водах.

В четверг HMS Severn и HMS Tamar бросили якорь в полутора километрах от скопления рыбацких лодок французов и не предпринимали никаких попыток вмешаться в ситуацию.

Французские суда скопились у входа в порт, но не блокируют его работу — ранее они отплыли в сторону, чтобы пропустить отбывающий грузовой корабль.

По соглашению о брексите Джерси разрешает судам из ЕС рыбачить в своих водах, но теперь им нужны для этого лицензии. По новой системе суда должны предъявить доказательства того, что они и раньше занимались рыболовством в этих водах.

Однако власти Джерси на прошлой неделе предъявили еще и целый ряд дополнительных технических требований для получения лицензии. Французские рыбаки отмечают, что новым критериям не смогут соответствовать до 80% всех судов — в первую очередь, небольших, — из тех, что ранее рыбачили в водах Джерси.

ЕС уверяет, что эти требования раньше сторонами не обсуждались. Париж заявил, что они не имеют силы.

Новые требования стали сюрпризом для ЕС, сказала в интервью Би-би-си член комитета Евросоюза по рыболовству Стефани Йон-Куртен.

"Мы рассчитываем на понимание со стороны Джерси и Великобритании и их помощь с деэскалацией напряжения", — добавила она.

На немедленном дипломатическом разрешении спора настаивает и Британия, как подчеркнул премьер-министр Борис Джонсон во время встречи с властями Джерси.

Министр внешних связей Джерси Иэн Горст согласился встретиться с французскими рыбаками. "Очень важно сейчас наладить работу с этими рыбаками и заверить их, что при необходимости в их лицензии будут внесены коррективы", — сказал Би-би-си Горст.

Рыболовство было одним из главных камней преткновения во время переговоров об условиях выхода Британии из ЕС. О доступе рыбаков из стран ЕС в британские воды стороны спорили до последних дней перед брекситом.

Как отмечал корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Вендик, рыболовство, если измерять его в людях и деньгах, — не очень важный для Британии вопрос: в нем занято всего 12 тысяч рыбаков, которые в год ловят рыбы примерно на миллиард фунтов.

Но сторонники брексита перед референдумом 2016 года много говорили о возврате контроля над своими водами, апеллируя к патриотизму и ностальгии британцев, и в результате в последующие годы этот вопрос превратился в один из самых горячих.