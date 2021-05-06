В Рио-де-Жанейро в перестрелке с полицией погибли 25 человек

По данным телеканала, в результате перестрелки с бандитами один полицейский был убит выстрелом в голову, еще двое получили ранения.

Также были ранены два пассажира метро, которые тогда были в вагоне поезда, следовавшего мимо района трущоб.

G1 передает, что перестрелка произошла в результате операции полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в районе Жакарезиньо.

Ранее в штате Калифорния в городе Ориндж в результате стрельбы погибли четыре человека, в том числе 9-летний ребенок, двое были ранены. Стрельба произошла в двухэтажном офисном здании. Прибывшие на место полицейские несколько раз выстрелили в нападавшего. Полиция сообщила NBC, что на месте происшествия в рюкзаке были обнаружены полуавтоматический пистолет, перцовый баллончик, наручники и боеприпасы.