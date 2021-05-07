07.05.2021, 06:40
ВИДЕО: Российские юниоры проиграли финал чемпионата мира канадцам(21)
Foto: IIHF
В США завершился юниорский чемпионат мира по хоккею. В финальном матче сборная России (U-18) в упорной борьбе проиграла Канаде - 3:5 (2:2, 0:2, 1:1).
В первом периоде россияне дважды вели в счете, но канадцы восстанавливали равновесие. После перерыва заокеанская кеоманда забросила две шайбы. В третьем периоде сборная России сократила разрыв в счете до минимума - 3:4. Пытаясь сравнять счет, россияне заменили вратаря, но на последней минуте пропустили шайбу в пустые ворота.
Канада в четвертый раз выиграла золотые медали юниорского чемпионата мира. Россияне на втором турнире подряд были удостоены серебряных медалей.
В поединке за бронзовые медали Швеция разгромила Финляндию - 8:0 (2:0, 2:0, 4:0).
Лучшим бомбардиром чемпионата мира стал россиянин Матвей Мичков, набравший 16 (12+4) очков. Он же был признан самым ценным игроком турнира.