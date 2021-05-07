ВИДЕО: Российские юниоры проиграли финал чемпионата мира канадцам

В первом периоде россияне дважды вели в счете, но канадцы восстанавливали равновесие. После перерыва заокеанская кеоманда забросила две шайбы. В третьем периоде сборная России сократила разрыв в счете до минимума - 3:4. Пытаясь сравнять счет, россияне заменили вратаря, но на последней минуте пропустили шайбу в пустые ворота.