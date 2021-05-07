07.05.2021, 12:10
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ DELFI | Сосед паркует машину на траве и портит деревья. МуПо: автовладельцу сделано предупреждение(8)
В редакцию RusDelfi обратился читатель. Он пожаловался на одного из жителей дома в Мяннику на улице Махла, 78, который паркует свою машину на газоне.
"Уважаемая редакция! Хотел узнать, есть ли какая-либо законодательная регулировка парковки. Мне кажется, что этот "товарищ" явно что-то нарушает — паркуется на траве, самовольно создал себе личную парковку, портит деревья. А другие жильцы его блокируют и также создают проблемы ("Пежо")", — написал читатель, отметив, что снимки сделаны на улице Махла в Таллинне возле дома номер 78.
Муниципальная полиция в курсе данного инцидента. По словам пресс-секретаря МуПо Меэли Хунт, инспекторы сделали владельцу Nissan письменное предупреждение и объяснили, как правильно парковать автомобиль.
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