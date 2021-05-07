ФОТО ЧИТАТЕЛЯ DELFI | Сосед паркует машину на траве и портит деревья. МуПо: автовладельцу сделано предупреждение

"Уважаемая редакция! Хотел узнать, есть ли какая-либо законодательная регулировка парковки. Мне кажется, что этот "товарищ" явно что-то нарушает — паркуется на траве, самовольно создал себе личную парковку, портит деревья. А другие жильцы его блокируют и также создают проблемы ("Пежо")", — написал читатель, отметив, что снимки сделаны на улице Махла в Таллинне возле дома номер 78.