Лига чемпионов уефа сезона 2020/21: виват, «Спортинг»!
«Финал восьми» не отличался сенсациями, и к финалу подошли те, на кого ставило большинство специалистов: лучшая команда прогрессирующей в футзале Португалии – столичный «Спортинг» и действующий победитель Лиги чемпионов – испанская «Барселона».
Вот как отреагировал на победу португальцев официальный сайт УЕФА по горячим следам:
«В прошлогоднем финале против "Мурсии" на домашней площадке в "Палау Блауграна" "Барса" быстро забила два мяча. На этот раз в Задаре каталонцы вообще взяли с места в карьер и открыли счет на 51-й секунде! Марсенио, уже забивавший в финале за "Югру" в 2016 году, перехватил мяч, резко выдвинулся в атаку и точно пробил мимо Гитты.
Забив самый быстрый гол в истории всех 20 финалов турнира, каталонцы продолжали держать игру под контролем. Эскердинья дважды был близок к успеху, но его удары отражала штанга. Тем не менее на перерыв "Барса" ушла при счете 2:0. Даниэл Шираиши разогнал контратаку пасом на Шимбинью, который с острого угла поразил ворота "Спортинга", попав в "домик" выбросившемуся почти к линии штрафной Гитте.
После перерыва "Спортинг" за шесть минут переломил ход игры. Сначала гол соорудили два воспитанника академии клуба: 20-летний Томаш Пасу подобрал мяч после блокированного удара и выкатил его на пустые ворота 19-летнему Зики Те. А через 91 секунду Эрик забил головой после удара Пани Варелы с боковой линии.
"Барса" откровенно поплыла, и "Спортинг" бросился добивать соперника. За десять минут до конца Жоау Матуш вывел португальский клуб вперед, удачно сыграв на добивании после розыгрыша штрафного. Затем Эрик перехватил мяч, когда "Барса" играла с пятым полевым, но попал в штангу. Правда, Паулета тут же добил мяч в ворота.
"Барса", впрочем, не сдалась, и в начале 38-й минуте Феррао результативно добил мяч после удара Эскердиньи. Каталонцы отчаянно штурмовали до самого конца, но спасти матч не смогли. "Спортинг" совершил великий камбэк и второй раз в истории завоевал трофей!»
Ключевой игрок: Зики Те ("Спортинг")
В Португалии Зики уже заявил о себе, а после травмы опытного Кардинала его роль в качестве столба стала еще важнее. И все же кто мог предугадать, что этот 19-летний парень положит начало удивительному камбэку в финале Лиги чемпионов?!
Ключевая статистика
- "Спортинг" стал лишь второй командой, отыгравшей два мяча в финале турнира. Впервые это удалось "Кайрату" против "Динамо" в 2013 году (также 0:2 после первого тайма и 4:3 после финального свистка).
- Гол Марсенио стал самым быстрым в финалах турнира. Он был забит на восемь секунд раньше, чем мяч защитника "Монтесильвано" Эрнана Гарсии в финале-2011 против "Спортинга".
- Жоау Матуш из "Спортинга" и Айкардо из "Барсы" первыми провели 15 матчей в финальных стадиях турнира.
Цитаты
Главный тренер "Спортинга" Нуну Диаш: "Хочу поговорить о молодых парнях, которые выросли в академии "Спортинга". И хочу поздравить всех тренеров, которые имели к этому отношение. Горжусь тем, что являюсь членом такого коллектива. Еще раз скажу, что эти парни - это определение понятия "команда". Никогда в жизни не работал с таким коллективом игроков. За пять дней мы победили чемпиона России [КПРФ], чемпиона Испании ["Интер"], а теперь и чемпиона Европы ["Барсу"].
Капитан "Спортинга" Жоау Матуш: "Сложно выразить словами, что мы чувствуем. Для нас это удивительное достижение. Добытое против такой великой команды, как "Барса", за счет решимости и единства. Мы горели 0:2 к перерыву, но изменили ход игры и победили. Горжусь, что играю за эту команду".
Главный тренер "Барсы" Андреу Пласа: "Тяжело проигрывать после такого хорошего первого тайма. Мы почти не дали ничего создать, забили два гола и имели еще моменты. Но после перерыва первый гол выбил нас из колеи. Их настрой стал в десять раз сильнее, а наш - в десять раз слабее".