Лига чемпионов уефа сезона 2020/21: виват, «Спортинг»!

«Финал восьми» не отличался сенсациями, и к финалу подошли те, на кого ставило большинство специалистов: лучшая команда прогрессирующей в футзале Португалии – столичный «Спортинг» и действующий победитель Лиги чемпионов – испанская «Барселона».

Вот как отреагировал на победу португальцев официальный сайт УЕФА по горячим следам:

«В прошлогоднем финале против "Мурсии" на домашней площадке в "Палау Блауграна" "Барса" быстро забила два мяча. На этот раз в Задаре каталонцы вообще взяли с места в карьер и открыли счет на 51-й секунде! Марсенио, уже забивавший в финале за "Югру" в 2016 году, перехватил мяч, резко выдвинулся в атаку и точно пробил мимо Гитты.

Забив самый быстрый гол в истории всех 20 финалов турнира, каталонцы продолжали держать игру под контролем. Эскердинья дважды был близок к успеху, но его удары отражала штанга. Тем не менее на перерыв "Барса" ушла при счете 2:0. Даниэл Шираиши разогнал контратаку пасом на Шимбинью, который с острого угла поразил ворота "Спортинга", попав в "домик" выбросившемуся почти к линии штрафной Гитте.

После перерыва "Спортинг" за шесть минут переломил ход игры. Сначала гол соорудили два воспитанника академии клуба: 20-летний Томаш Пасу подобрал мяч после блокированного удара и выкатил его на пустые ворота 19-летнему Зики Те. А через 91 секунду Эрик забил головой после удара Пани Варелы с боковой линии.

"Барса" откровенно поплыла, и "Спортинг" бросился добивать соперника. За десять минут до конца Жоау Матуш вывел португальский клуб вперед, удачно сыграв на добивании после розыгрыша штрафного. Затем Эрик перехватил мяч, когда "Барса" играла с пятым полевым, но попал в штангу. Правда, Паулета тут же добил мяч в ворота.

"Барса", впрочем, не сдалась, и в начале 38-й минуте Феррао результативно добил мяч после удара Эскердиньи. Каталонцы отчаянно штурмовали до самого конца, но спасти матч не смогли. "Спортинг" совершил великий камбэк и второй раз в истории завоевал трофей!»

Ключевой игрок: Зики Те ("Спортинг")