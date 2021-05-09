Блог эстонской молодежи о жизни в стране
09.05.2021, 11:00

Что такое gap year, или почему стоит устроить себе свободный год после окончания 12 класса? Объясняет блогер RusDelfi

 
Мария Шевчук
Photo by Elijah O'Donnell from Pexels
Мария Шевчук, одна из авторов молодежного блога на RusDelfi, рассуждает о том, стоит ли брать свободный год после окончания 12 класса и чем он может быть полезен будущим студентам.

Для начала о том, как всё началось.

Как нам говорит Википедия, с конца 1960-х годов университеты некоторых стран стали предлагать выпускникам школ взять перерыв перед началом учёбы в университете, отправляя их в поездки за границу или на какие-то курсы. В некоторых странах этот перерыв даже оплачивался, покрывался страховкой и отсрочивал военную службу.

В нашей стране таких возможностей нет, но брать свободный год становится всё популярнее среди молодёжи. Поговорим о том, почему?

Для начала предлагаю вам запомнить два важных словосочетания: "эмоциональное выгорание" и "ловушка системы образования". О первом, думаю, многие слышали или сталкивались сами. После окончания 12 класса или последнего курса в техникуме многие жалуются на то, что устают от стресса, связанного со сдачей тестов, контрольных, долгов и прочих учебных процессов. А тут ещё и предстоит выбор профессии, выбор подходящего университета и подача документов. И при всём при этом большинство хочет успешно сдать экзамены. Звучит, как довольно большой стресс, верно? Затем небольшой перерыв после поступления или вступительных. И вот, 1 сентября, а то и раньше, вы, как и прежде, заходите в двери очередного учебного заведения и продолжаете свой путь получения образования. Теперь уже в роли студента.

У кого-то хватает на сил и энергии на то, чтобы бесперебойно продолжать учиться, а у кого-то нет. Кто-то чувствует воодушевление от поступления в университет, а кто-то ощущает сильный упадок сил, мотивации, энергии и даже случаются депрессивные эпизоды (часто ещё в период экзаменов). Второй сценарий и именуется эмоциональным выгоранием.

Теперь поговорим о том, что же такое "ловушка системы образования". Выглядит ли вам знакомой схема "детский садик, школа, гимназия, университет, работа"? Это и называют ловушкой, в которую многие попадают. В обществе все вокруг диктуют о том, что после школы лучше сразу идти учиться, а то всё забудется; нужно обязательно выбирать профессию на всю жизнь и, конечно же, работать по специальности. Всё это подкрепляется давлением со стороны родителей, а также друзей и одноклассников, спешащих подать документы, куда только возможно. Это зачастую приводит к тому, что, не успев толком понять, чего хочет в этой жизни, недавний выпускник школы поступает на факультет, который его особо не интересует. И случается, что человек, отучившись год-два в университете, понимает, что это вообще не его направление, что от жизни он хотел чего-то противоположного и бросает учёбу.

Разумеется, полно людей, которые счастливы в своём выборе и занимаются изучением того, что им действительно интересно. Но для тех, кто сомневается, что же делать после окончания школы, отличным вариантом может стать именно перерыв.

Что делают во время свободного года:

- ездят в другие страны, участвуют в волонтёрских программах (даже несмотря на ситуацию с COVID-19, варианты и проекты есть);

- идут работать, становятся более самостоятельными и независимыми от родителей;

- занимаются творчеством и просто дают себе время на саморазвитие. Ведь для того, чтобы определиться с направлением в университете, неплохо для начала познакомиться поближе с самим(ой) собой;

- готовятся к пересдаче экзаменов. Поняв, что им не хватает баллов для поступления на определённую специальность, весь год усиленно готовятся, чтобы ещё раз написать экзамены и поступить;

- собирают портфолио. Для поступления в художественные или творческие учебные заведения часто нужно показать именно свои работы. Свободный год — это возможность заняться подготовкой к этому и углубиться в искусство;

- наслаждаются жизнью, встречаются с друзьями, отдыхают после 12 лет школы и набираются сил.

Конечно, бывают и случаи, когда после свободного года люди не поступают в университеты сразу. Кто-то задерживается на удачном рабочем месте, кому-то нужно больше времени и опыта. А кто-то и вовсе решает, что высшее образование ему не нужно. И этим вас также могут пугать окружающие, говоря о том, что, не поступив, вы останетесь ни с чем, и жизнь пойдёт под откос.

Но на самом деле, в таких ситуациях лучше всего ориентироваться именно на свои потребности и ощущения, а не на общественное мнение и стереотипы. В конечном счёте это ваша жизнь и вам решать, какой жизненный путь вы для себя изберёте.

А как вы считаете, свободный год — это разумный выбор? Что бы вы делали или планируете делать, взяв перерыв после окончания школы?

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.

Оставить комментарий Читать комментарии