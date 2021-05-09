Что такое gap year, или почему стоит устроить себе свободный год после окончания 12 класса? Объясняет блогер RusDelfi
Для начала о том, как всё началось.
Как нам говорит Википедия, с конца 1960-х годов университеты некоторых стран стали предлагать выпускникам школ взять перерыв перед началом учёбы в университете, отправляя их в поездки за границу или на какие-то курсы. В некоторых странах этот перерыв даже оплачивался, покрывался страховкой и отсрочивал военную службу.
В нашей стране таких возможностей нет, но брать свободный год становится всё популярнее среди молодёжи. Поговорим о том, почему?
Для начала предлагаю вам запомнить два важных словосочетания: "эмоциональное выгорание" и "ловушка системы образования". О первом, думаю, многие слышали или сталкивались сами. После окончания 12 класса или последнего курса в техникуме многие жалуются на то, что устают от стресса, связанного со сдачей тестов, контрольных, долгов и прочих учебных процессов. А тут ещё и предстоит выбор профессии, выбор подходящего университета и подача документов. И при всём при этом большинство хочет успешно сдать экзамены. Звучит, как довольно большой стресс, верно? Затем небольшой перерыв после поступления или вступительных. И вот, 1 сентября, а то и раньше, вы, как и прежде, заходите в двери очередного учебного заведения и продолжаете свой путь получения образования. Теперь уже в роли студента.
У кого-то хватает на сил и энергии на то, чтобы бесперебойно продолжать учиться, а у кого-то нет. Кто-то чувствует воодушевление от поступления в университет, а кто-то ощущает сильный упадок сил, мотивации, энергии и даже случаются депрессивные эпизоды (часто ещё в период экзаменов). Второй сценарий и именуется эмоциональным выгоранием.
Теперь поговорим о том, что же такое "ловушка системы образования". Выглядит ли вам знакомой схема "детский садик, школа, гимназия, университет, работа"? Это и называют ловушкой, в которую многие попадают. В обществе все вокруг диктуют о том, что после школы лучше сразу идти учиться, а то всё забудется; нужно обязательно выбирать профессию на всю жизнь и, конечно же, работать по специальности. Всё это подкрепляется давлением со стороны родителей, а также друзей и одноклассников, спешащих подать документы, куда только возможно. Это зачастую приводит к тому, что, не успев толком понять, чего хочет в этой жизни, недавний выпускник школы поступает на факультет, который его особо не интересует. И случается, что человек, отучившись год-два в университете, понимает, что это вообще не его направление, что от жизни он хотел чего-то противоположного и бросает учёбу.
Разумеется, полно людей, которые счастливы в своём выборе и занимаются изучением того, что им действительно интересно. Но для тех, кто сомневается, что же делать после окончания школы, отличным вариантом может стать именно перерыв.
Что делают во время свободного года:
- ездят в другие страны, участвуют в волонтёрских программах (даже несмотря на ситуацию с COVID-19, варианты и проекты есть);
- идут работать, становятся более самостоятельными и независимыми от родителей;
- занимаются творчеством и просто дают себе время на саморазвитие. Ведь для того, чтобы определиться с направлением в университете, неплохо для начала познакомиться поближе с самим(ой) собой;
- готовятся к пересдаче экзаменов. Поняв, что им не хватает баллов для поступления на определённую специальность, весь год усиленно готовятся, чтобы ещё раз написать экзамены и поступить;
- собирают портфолио. Для поступления в художественные или творческие учебные заведения часто нужно показать именно свои работы. Свободный год — это возможность заняться подготовкой к этому и углубиться в искусство;
- наслаждаются жизнью, встречаются с друзьями, отдыхают после 12 лет школы и набираются сил.
Конечно, бывают и случаи, когда после свободного года люди не поступают в университеты сразу. Кто-то задерживается на удачном рабочем месте, кому-то нужно больше времени и опыта. А кто-то и вовсе решает, что высшее образование ему не нужно. И этим вас также могут пугать окружающие, говоря о том, что, не поступив, вы останетесь ни с чем, и жизнь пойдёт под откос.
Но на самом деле, в таких ситуациях лучше всего ориентироваться именно на свои потребности и ощущения, а не на общественное мнение и стереотипы. В конечном счёте это ваша жизнь и вам решать, какой жизненный путь вы для себя изберёте.
А как вы считаете, свободный год — это разумный выбор? Что бы вы делали или планируете делать, взяв перерыв после окончания школы?
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.