Что такое gap year, или почему стоит устроить себе свободный год после окончания 12 класса? Объясняет блогер RusDelfi

Для начала о том, как всё началось.

Как нам говорит Википедия, с конца 1960-х годов университеты некоторых стран стали предлагать выпускникам школ взять перерыв перед началом учёбы в университете, отправляя их в поездки за границу или на какие-то курсы. В некоторых странах этот перерыв даже оплачивался, покрывался страховкой и отсрочивал военную службу.

В нашей стране таких возможностей нет, но брать свободный год становится всё популярнее среди молодёжи. Поговорим о том, почему?

Для начала предлагаю вам запомнить два важных словосочетания: "эмоциональное выгорание" и "ловушка системы образования". О первом, думаю, многие слышали или сталкивались сами. После окончания 12 класса или последнего курса в техникуме многие жалуются на то, что устают от стресса, связанного со сдачей тестов, контрольных, долгов и прочих учебных процессов. А тут ещё и предстоит выбор профессии, выбор подходящего университета и подача документов. И при всём при этом большинство хочет успешно сдать экзамены. Звучит, как довольно большой стресс, верно? Затем небольшой перерыв после поступления или вступительных. И вот, 1 сентября, а то и раньше, вы, как и прежде, заходите в двери очередного учебного заведения и продолжаете свой путь получения образования. Теперь уже в роли студента.

У кого-то хватает на сил и энергии на то, чтобы бесперебойно продолжать учиться, а у кого-то нет. Кто-то чувствует воодушевление от поступления в университет, а кто-то ощущает сильный упадок сил, мотивации, энергии и даже случаются депрессивные эпизоды (часто ещё в период экзаменов). Второй сценарий и именуется эмоциональным выгоранием.