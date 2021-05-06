Госсекретарь США в интервью Би-би-си: мы ответим на агрессивные действия России

"Если Россия будет вести себя безответственно или агрессивно, как это было в случае с кибератакой на Solar Winds, вмешательством в наши выборы и с тем, что Россия сделала с Навальным, то мы ответим", — сказал госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телепрограмме Би-би-си Today.

"Но в то же время мы предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения, и если Россия выберет этот путь, то у нас есть области, в которых мы можем сотрудничать к взаимной выгоде", — продолжил Энтони Блинкен, который в первой половине недели был в Лондоне на встрече министров иностранных дел "семерки", а в четверг гостит в Киеве.

Госсекретарь США подчеркнул, что, хотя президент Джо Байден и планирует в обозримом будущем встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, новая администрация США в своей политике фокусируется не на личности Путина и отношениях с ним, а именно на действиях России.

На вопрос о второй очереди газопровода "Северный поток" из России по дну Балтийского моря в Германию — проекте, который критикуют многие и в Европе, и в США — Блинкен сослался на заявления Байдена.

"Президент уже давно ясно заявляет, он заявлял это и до того, как стал президентом, что этот трубопровод — плохая идея. Он продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит самим принципам ЕС относительно энергетической безопасности […] и, конечно, он вредит интересам Польши, Украины и других ключевых европейских стран", — сказал госсекретарь.

Интервью Энтони Блинкена программе Би-би-си Today было посвящено многим проблемам международных отношений, и вопрос о России был далеко не на первом месте. Прежде всего британские журналисты спросили Блинкена о будущем торговом соглашении между США и Британией и положении в Северной Ирландии, затем речь зашла о выводе войск из Афганистана, об Иране.