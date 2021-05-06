Россия играет мускулами в одном из самых маленьких морей мира

Украинское судно береговой охраны под номером 23, раскрашенное в серо-зелёные камуфляжные оттенки, прорезает бурную волну Азовского моря.

Наводчик крепко сжимает рукоятки установленного на корме крупнокалиберного пулемёта, внимательно изучая горизонт в поисках возможной угрозы.

Через час после начала берегового патрулирования, когда судно находится примерно в пяти морских милях от украинского побережья, потрескивающее радиосообщение прорезает глухой гул дизельных двигателей, и словно из ниоткуда появляется легко вооружённое судно.

”Борт 23, это Борт 444, — звучит из передатчика суровый русский голос и предупреждает: — Напоминаем о требовании соблюдать безопасную дистанцию”.

Впереди на горизонте вырисовывается корабль российской береговой охраны — плавучий стальной вестник военно-морских сил, базирующихся в море поодаль.

Идея ясна: дальше идти нельзя.

”Если мы не развернёмся, будут проблемы”, — говорит командир украинской береговой охраны Николай Левицкий.