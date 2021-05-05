В многоквартирном доме произошел пожар, причиной которого могли стать старые батарейки

Четвертого мая в 16:05 в центр управления охранного предприятия G4S поступило сообщение о пожаре в квартире, находящейся в Кярдла (Хийумаа). Сигнал тревоги передал датчик дыма и угарного газа Nublu.

Сотрудникам охранной фирмы не удалось сразу связаться с жильцами квартиры, поэтому проверить ситуацию был отправлен патруль G4S. Через некоторое время один из жильцов квартиры перезвонил и сообщил, что помощь охранника не требуется, потому что сам жилец скоро придет домой и выяснит, из-за чего сработал датчик дыма и угарного газа.

Когда он открыл дверь квартиры, на него хлынули дым и жар. Мужчина быстро закрыл дверь и позвонил по номеру вызова экстренной помощи 112. Квартира горела открытым пламенем, прибывшие на место происшествия спасатели приступили к тушению пожара. Квартира получила повреждения от огня, сажи и воды.

Когда начался пожар, в квартире никого не было — быстро обнаружить опасность и взять пожар под контроль удалось благодаря наличию датчика дыма и угарного газа Nublu, соединенного с охранным предприятием G4S. Это помогло предотвратить распространение огня на другие квартиры.

По предварительной оценке работников Спасательного департамента, причиной пожара могли стать старые батарейки, висевшие на вешалке для одежды в полиэтиленовом пакете. По словам жильца квартиры, он складывал туда старые батарейки разного типа, чтобы отнести их в пункт сбора.

Согласно другой версии, пожар мог начаться рядом с электровыключателем. Спасательный департамент еще выясняет точную причину пожара.

Многие люди кладут старые батарейки в полиэтиленовый пакет, чтобы позже отнести их в пункт сбора. При соприкосновении друг с другом батарейки могут образовать простую электрическую цепь, что может привести к пожару. Во избежание пожара следует относить севшие батарейки в пункт сбора при первой возможности. Если сделать это сразу невозможно, храните их в сухом прохладном месте.

Принцип работы датчика дыма и угарного газа Nublu заключается в том, что прибор не только издает громкий звук, но и передает сигнал тревоги в центр управления G4S, который связывается с клиентом и спрашивает, нужна ли помощь. При необходимости на место отправляют ближайший патруль или спасателей-добровольцев. Если есть основания подозревать реальный пожар, о произошедшем сразу сообщают по номеру вызова экстренной помощи 112. Данным решением пользуются 25 000 семей по всей Эстонии. По аналогичному принципу работают соединенные с охранной системой датчики дыма и угарного газа.