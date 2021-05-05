ВИДЕО: "Челси" сломал "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов

Счет в Лондоне открыл на 28-й минуте Тимо Вернер. После перерыва "Челси" имел несколько прекрасных шансов увеличить счет, но хозяева поля запороли три выхода один на один. Лишь под занавес поединка полузащитник Мейсон Маунт еще раз заставил гостей начать игру с центра поля.

Наставник "Челси" Томас Тухель стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, сумевшим достигнуть финальной стадии с двумя разными командами два года подряд. Летом прошлого года немецкий специалист вывел в финал французский ПСЖ.

Что касается "Реала", то самый титулованный клуб Европы разочаровал своих болельщиков - в атаке игра у испанского клуба совсем не клеилась.

"Челси" в третий раз сыграет в финале Лиги чемпионов. Единственную победу в главном еврокубковом турнире лондонский клуб одержал в 2012 году, одолев в серии пенальти германскую "Баварию".

В финале, который пройдет 29 мая в Стамбуле, любителей футбола ждет английский финал: "Челси" сразится с "Манчестер Сити".