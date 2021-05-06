ВИДЕО: Россия победила Финляндию и вышла в финал ЮЧМ-2021

В третьем периоде российская команда вела в счете 5:2, но концовка полуфинального матча напоминала поединок групповой стадии чемпионата мира. Тогда россияне были впереди - 3:1, но в итоге потерпели поражение в серии буллитов - 3:4.

Впереди битва с Канадой

В полуфинале финны сократили разрыв до минумума и заменили на последних минутах вратаря, но сравнять счет они не смогли. Российские юниоры второй чемпионат мира подряд сыграют в финале.

Соперником сборной России в поединке за золотые медали будет Канада, разгромившая в полуфинале победителя предыдущего чемпионата мира Швецию - 8:1 (0:0, 2:1, 6:0). Финальный матч состоится 7 мая.

Кому достанется золото?

История взаимоотношений юниорских сборных России и Канады не так богата на события, как на молодежном уровне, но любое российско-канадское противостояние на льду вызывает интерес.

Россия и Канада по 3 раза выигрывали юниорский чемпионат мира. У россиян последняя победа датирована 2007 годом. Канадцы последний раз брали золотые медали в 2013 году.