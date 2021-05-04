Еще один хоккеист сборной Эстонии подписал контракт с клубом КХЛ

Минувший сезон уроженец Курессааре провел в финском "Хяменлинна". Эстонский легионер сыграл 51 матч, в которых набрал 2 (2+0) очка. Из статистики Комбе нетрудно догадаться, что его использовали в роли хоккеиста сдерживающего звена.

"Йокерит" взял Комбе на перспективу, поскольку сразу же отдал его в аренду в "Киекко-Вантаа", который выступает в "Местис-лиге" (второй по силе дивизион финского первенства). Впрочем, в случае необходимости "Йокерит" может вызвать хоккеиста в свои ряды.

Комбе выступал за молодежную сборную Эстонии на чемпионате мира в Киеве, который состоялся в декабре 2019 года. В украинской столице нападающий сыграл 5 матчей, в которых набрал 4 (2+2 очка).

Молодой форвард стал вторым эстонским хоккеистом, подписавшим за последние дни контракт с клубом КХЛ. Ранее соглашение с череповецкой "Северсталью" заключил Роберт Рооба.