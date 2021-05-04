ТОП-5 | Количество продаваемых в Эстонии кабриолетов удивляет. Сравним с с соседями

"В Эстонии и мало солнечных дней в году по сравнению с той же Украиной, поэтому количество продаваемых кабриолетов удивляет. Стоит отметить и тот факт, что в Эстонии продаются дорогие кабриолеты с низким клиренсом. Предполагаю, что это связано с хорошим качеством дорог по всей стране. Да и в Эстонии достаточное количество состоятельных людей, которые могут себе позволить шикарное авто. В основном из продаваемых люксовых автомобилей — марки Ferrari и Porsche. Стоимость каждого авто достигает пары сотен тысяч евро,— говорит Артем Уманец, председатель эстонской компании RIA.com Marketplaces, аналитики которой подготовили сравнение по странам. — Еще cтоит отметить и то, что эстонцам предлагают купить автомобили из Финляндии . Среди позиций есть даже эксклюзивный Rolls-Royce. Его цена составляет почти 269 тысяч евро. Таких в Латвии и в Литве не сыскать".

5. Ford Mustang Premium — автомобиль из среднего класса, который был привезен из США. Откидной верх, четкие и красивые формы, красный жгучий цвет. Автомобиль сошел с конвейера в 2015 году с бензиновым двигателем 2.3 л. Имеет пробег 77 тысячи километров. Цена: 25 тысяч евро.

4. Mercedes-Benz 380 — этот автомобиль подойдет для любителей раритета. Он 1982 года выпуска. Представлен в шикарном белом цвете, автомобиль с откидным верхом. Имеет бензиновый двигатель с объемом 3.8 л. Пробег составляет 84 тысячи километров. Цена: 25 тысяч евро.

3. Jeep Wrangler — для любителей езды по пересеченной местности. Внедорожник 1995 года выпуска представлен в красном цвете. Имеет откидную крышу, и оснащен 2.5 литровым бензиновым двигателем. Пробег — 64 тысячи километров. Цена: 12 тысяч евро.

2. Ferrari Portofino — самый дорогой кабриолет, которые ждет своего владельца в Эстонии. Автомобиль 2019 года, в жгучем красном цвете. Бензиновый двигатель объемом 3.9 л. обещает подарить яркие эмоции. Пробег составляет 14 тысяч километров. Цена: 219 тысяч евро.

1. Audi A4 — один из самых дешевых автомобилей, которые продают в Эстонии. Авто 2004 года выпуска. С автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем объемом 1.8 л. Пробег составляет 204 тысяч километров. Цена: 2200 евро.

По данным сайта auto24.ee в Эстонии продается больше 20 тысяч авто. И среди всего количества — 241 кабриолет. В ценовой категории до 10 тысяч евро представлен 131 автомобиль. В основном это Peugeot, Renault и Opel. Причем даже за две тысячи евро можно купить автомобиль с откидным верхом, чтобы наслаждаться каждым летним днем.

1. Volkswagen Beetle — один из самых доступных кабриолетов в Литве. Был выпущен в 2003 году в бежевом цвете. Имеет бензиновый двигатель объемом 1.6 л. Пробег составляет 100 тысяч км. Цена: 1450 евро.

По данным сайта autoplius.lt, в Литве продается более 37 тысяч авто. Из них 483 кабриолета. Даже за тысячу евро можно приобрести авто с откидным верхом, например, Opel Tigra. Рассмотрим самые примечательные предложения.

"Очень удивительно, что в Латвии не продают дорогих кабриолетов. В основном ценовой диапазон продаваемых авто составляет от 10 до 20 тысяч евро. А вот люксовых автомобилей, как в Эстонии или Украине, просто нет. Возможно, после покупки дорогих кабриолетов жители этой страны оставляют их в долгое пользование. Но факт очень интересный", — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.

5. Audi A5 — этот автомобиль среднего класса был выпущен в 2011 году в белом цвете. Имеет дизельный двигатель объемом 3.0 л. Пробег составляет 285 тысяч километров. Цена: 11700 евро.

4. Range Rover Evoque — для любителей выездов на природу. Автомобиль был выпущен в белом цвете в 2016 году. Объем дизельного двигателя составляет 2.0 л. Пробег — 73 тысячи километров. Цена: 39 тысяч евро.

3. Mercedes SL450 — для любителей старых и раритетных авто нашелся и такой экземпляр. Автомобиль 1974 года выпуска в цвете зеленый металлик. Объем двигателя: 4.5 л., бензин. Пробег составляет 190 тысяч километров. Цена: 22 тысячи евро.

2. BMW M4 — самое дорогое авто на рынке Латвии. Автомобиль был выпущен в 2018 году в цвете голубой металлик. Имеет бензиновый двигатель объемом 3.0 л на 450 лошадиных сил. Пробег составляет 41 тысячу километров. Цена: 55 тысяч евро.

1. Mercedes SLK200 — один из самых доступных кабриолетов в Латвии. Был выпущен в 1999 году в ярко-желтом цвете. Имеет двухлитровый бензиновый двигатель. Пробег составляет 325 тысяч километров. Цена: 2400 евро.

Согласно сайту ss.lv, в Латвии продается более 17 тысяч автомобилей. Из них 150 - это кабриолеты. За пару тысяч евро тут можно купить даже УАЗ. Но очень дорогие автомобили как в Эстонии тут отсутствуют. Вот наша подборка:

2. Porsche 911 — самый дорогой кабриолет, который на данный момент продается в Литве. Был выпущен в 2016 году в желтом цвете. Имеет бензиновый двигатель объемом 3.8 л.. Пробег составляет 9,5 тысячи километров. Цена: 159 тысяч евро.

3. Chevrolet Corvette — один из самых раритетных и во всех смыслах «ярких» кабриолетов в Литве. Был выпущен в 1975 году в вишневом цвете. Имеет бензиновый двигатель объемом 5.7 л. Пробег составляет 67 тысяч километров. Цена: 19 900 евро.

4. Nissan Murano — редкий экземпляр паркетника с откидной крышей. Был выпущен в 2014 году в белом цвете. Представлен с бензиновым двигателем объемом 3.5 л. и полным приводом. Пробег составляет 140 тысяч километров. Цена: 12500 евро.

5. Mini Cooper S — средний класс авто, но с надежным двигателем и яркой внешностью. Был выпущен в 2016 году. Объем бензинового двигателя — 2.0 л. Пробег составляет 81 тысячу километров. Цена: 16900 евро.

"Страна, как площадка для продажи автомобилей — так сейчас можно сказать про Литву. Из этой страны украинцы перегоняют себе автомобили, пользуется они спросом и у белорусов и латышей. Есть позиции и достаточно дорогие, как Porsche 911. Есть и совсем дешевые кабриолеты. Но если цена простенького автомобиля в Литве составляет 1500 евро, то в Украине цена вырастает до 5-7 тысяч за это же авто. Поэтому спрос был и будет, даже на кабриолеты, которых тут достаточное количество. А еще в Литве есть весьма эксклюзивные предложения, как Nissan Murano", — говорит Артем Уманец.

В Украине превалируют люксовые кабриолеты

По данным сайта AUTO.RIA.com (продукт эстонской компании RIA.com Marketplaces), в Украине продается более 179 тысяч автомобилей. Из этого количества — 676 кабриолетов. И это единственная страна из обзора, где продаются кабриолеты стоимостью почти в полмиллиона евро.

1. Smart Fortwo Cabrio — это один из самых распространенных и дешевых кабриолетов в Украине. Был выпущен в 2003 году с дизельным двигателем объемом 0.8 л. Пробег авто составляет 200 тысяч километров. Цена: 2900 евро.