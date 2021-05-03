Экс-игрок сборной СССР Хейно Энден: "В финале чемпионата Европы нас пытались подкупить"

В интервью баскетбольному порталу Eurohoops бывший защитник сборной СССР Марчюленис изложил свою версию событий Евробаскета-1987, который проходил в Греции. В финальном матче хозяева турнира победили тогда сборную СССР (ее тренировал Александр Гомельский) и завоевали золотые медали.

Подкуп в финале

"Греки предлагали нам деньги, но никто не принял это предложение. Сам по себе этот жест посеял сомнения в собственных силах. Проблема была в том, что у нас внутри коллектива была слабая коммуникация.

Если бы тренер собрал нас всех и спросил наши мысли о случившемся, мы бы разбили греков, я в этом уверен. Вместо этого мы ничего не сделали. Мы остались потерянными и сбитыми с толку. Теперь я могу шутить, что мы сделали свой вклад в развитие греческого баскетбола, причем совершенно бесплатно", — приводит слова Марчюлениса "Чемпионат".

Греки негодуют

Бывший центровой сборной Греции, а ныне мэр Пирея Панайотис Фасулас отреагировал на интервью Шарунаса Марчюлениса.

"Дорогой Шарунас, я не мог и думать, что в душе такого великого спортсмена так много низости. Вы клеветали на нас с первых дней после триумфа греческой команды в 1987 году. Вы обвиняли нас в допинге, который мы не употребляли. Я готов понять, что поражение вызвало большую боль. Но я ни за что бы не поверил, что через 34 года вы выступите с этой отвратительной ложью".

Что сказал Энден?

Однако слова Марчюлениса подтвердил в разговоре с Delfi Sport его партнер по команде Энден: "Накануне финала вместе с Сергеем Таракановым пошли прогуляться по центру Афин. В одном магазине к нам подошли двое мужчин и предложили деньги. Точную сумму не помню, это могли быть 10 000 долларов. В то время это были большая сумма. Да и сегодня это нормальные деньги".