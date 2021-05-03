New York Times и Washington Post отзывают статьи о связи экс-мэра Нью-Йорка Джулиани с российскими дезинформаторами

В субботу и воскресенье две крупные газеты внесли исправления в свои статьи, в которых утверждалось, что Джулиани узнал о том, что является целью российской пропаганды. По неподтверждённым данным, он по приказу Трампа искал компромат на тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена.

В среду на квартиру бывшего мэра Нью-Йорка был совершён рейд.

Федеральные агенты получили ордер на обыск нью-йоркской квартиры Джулиани, что давало им право изъять у него все электронные устройства.

Джулиани рассказал Fox News, что они забрали несколько девайсов, но отказались брать принадлежащие сыну Байдена — Хантеру Байдену — жёсткие диски, находившиеся тогда у Джулиани.

Рудольф Джулиани уже давно обвиняет сына президента в совершении незаконных сделок с иностранными партнёрами, и утверждает, что доказательства тому можно найти на принадлежащих младшему Байдену жёстких дисках.

Джулиани говорит, что проверка изъятых устройств докажет, что ни он сам, ни господин Трамп не причастны ни каким правонарушениям.

”Мне известно об этом уже два года. Я вполне мог уничтожить улики, — говорит он. — Моя невиновность очевидна”.

В среду СМИ сообщали, что Министерство юстиции проверяет Джулиани на предмет нарушения Закона о регистрации иностранных агентов в связи с выплатами незарегистрированным в стране украинцам.

”Я никогда не выступал в роли представителя граждан иностранных государств”, — сказал Джулиани в ответ на обвинения.

В Министерстве юстиции этот вопрос комментировать отказались.

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