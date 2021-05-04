Уничтожение защитников: советский террор в вооруженных силах СССР

Зимой в Украине начались повальные аресты военнослужащих, главным образом, бывших офицеров. К июлю 1931, по неполным данным, всего на Украине по делам, заведенным в рамках разработки “Весна”, было осуждено не менее 305 военнослужащих. Показания, полученные в ходе следствия по делам, заведенным в Украине, ОГПУ использовало при подготовке других дел из этой серии — в первую очередь, так называемого “дела генштабистов”.

Разработка была начата ГПУ (Государственное политическое управление — политическая полиция СССР — ред.) УССР в январе 1930 и, по-видимому, именно тогда получила кодовое имя “Весна”. Первым из дел, реализованных ОГПУ в рамках этой оперативной разработки, было дело т.н. “Штаба повстанческих войск Левобережья” — мифической кулацкой организации в селах Черниговщины, якобы готовившей антисоветское восстание.

Это, однако, не уменьшило подозрительности и недоверия большевиков к “военспецам” (многие из которых и в самом деле, хотя и честно служили новому режиму, но вовсе не симпатизировали ему).

Распространенное представление о том, что кадры РККА были “плотью от плоти рабочих и крестьян”, является, по меньшей мере, односторонним. В годы Гражданской войны от половины (в 1919) до трети (в 1921) командного состава РККА составляли бывшие офицеры Русской императорской армии, добровольно или по мобилизации служившие у “красных”.

Первым и до поры главным поводом для особого внимания органов государственной безопасности к командному составу Красной армии было “социальное происхождение” многих военных специалистов, в особенности — высшего комсостава и преподавательского состава высших и средних военных училищ.

Говоря о сталинских репрессиях в РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия ), принято вспоминать в первую очередь так называемое “дело Тухачевского” 1937 года и последовавшую масштабную чистку командного состава армии. Однако, репрессии в армии начались гораздо раньше.

- дело преподавателей ленинградской Военно-политической академии им. Толмачева: не менее 14 преподавателей академии были арестованы и приговорены к различным срокам заключения или ссылки за создание “контрреволюционной организации”, связанной с московскими “генштабистами” (так чекисты интерпретировали кассу взаимопомощи, созданную в академии по инициативе начальника кафедры Н.А. Морозова для поддержки бывших выпускников Академии Генштаба, оставшихся без средств к существованию);

В это же время развернулись и другие крупные дела против “военспецов”:

18 июля 1931 Коллегия ОГПУ приговорила Снесарева, Верховского и Смысловского к расстрелу, замененному 10 годами лишения свободы, трех других обвиняемых — к 10 годам, 11 человек было приговорено к 5 годам, один — к 5 годам ссылки, один — к трем годам условно, трое освобождены.

Их обвинили в создании “контрреволюционной офицерской организации”, во главе которой якобы стоял генерал А.А. Брусилов, а после его смерти в 1926 — А.Е. Снесарев. Помимо “признательных показаний” большинства обвиняемых, следствие нашло два “доказательства” существования этой организации: участие арестованных в 1924-1926 гг. в так называемых “георгиевских вечерах” (т.е., ежегодных встречах георгиевских кавалеров) и регулярные рабочие “чаепития” преподавателей Военной академии у А.И. Верховского.

Биографии арестованных сходны: все они — бывшие генералы и полковники царской армии, выпускники Академии Генштаба, в 1918-1920 пошедшие или призванные на службу в РККА в качестве “военспецов” и фактически руководившие действиями Красной армии во время Гражданской войны; в 1920-е — ведущие преподаватели Военной академии РККА им. Фрунзе, Академии ВВС им. Жуковского и других высших военных учебных заведений.

По этому делу были арестованы такие известные военные теоретики, как А.Е. Снесарев, А.А. Свечин, А.И. Верховский, С.Г. Лукирский, А.Х. Базаревский, Е.К. Смысловский, В.Н. Гатовский, Ф.Ф. Новицкий, ряд других преподавателей московских военных и гражданских вузов — всего не менее 22 человек.

“Дело генштабистов” (оно же “дело преподавателей Военной академии РККА им. Фрунзе”) — наиболее известное из дел “военспецов”, реализованных ОГПУ в 1930-1931, — базировалось как на показаниях военных, арестованных в Украине, так и на собственных агентурных разработках московских чекистов.

Последствия дела “Весна” затронули и ВМС РККА: всего на флоте, включая Управление ВМС, в 1931 было репрессировано около 300 человек, более половины из них — бывшие морские офицеры.

По материалам, полученным в ходе реализации всех этих дел, прошли аресты среди комсостава частей РККА, расквартированных в Воронеже, Смоленске, Краснодаре, Новочеркасске, Минске, Сталинграде и ряде других городов СССР, в Белорусском военном округе.

- дела о “контрреволюционных организациях” в Управлении военных сообщений, Управлении боевой подготовки, Военно-топографическом управлении и Военно-техническом управлении Штаба РККА, в Научно-техническом комитете РККА (по этим делам весной-летом 1931 осуждены 54 человека в Москве и Ленинграде);

- “дело военруков” — преподавателей военного дела в гражданских вузах и военных школах Москвы, Ленинграда и ряда других городов (не менее 50 арестованных, двое расстреляно);

Уже к 7 февраля 1931 по этому делу, а также по аналогичному “делу артиллеристов” — выпускников и педагогов бывших петроградских артиллерийских училищ, Михайловского и Константиновского, было арестовано не менее 325 человек. Часть арестованных была приговорена к расстрелу и казнены в мае 1931, другие — к различным срокам лишения свободы; некоторые были освобождены.

Ряд эпизодов, послуживших “доказательством” существования такой организации, связан с проведением традиционных полковых праздников, на которых встречались офицеры, когда-то служившие в этих полках, а также тайное хранение знамен и других полковых реликвий.

- “гвардейское дело” — наиболее массовое из дел, заведенных в Ленинграде в 1930-1931 для выявления “контрреволюционных заговоров” в среде военспецов. Бывшие гвардейские офицеры Преображенского, Семеновского, Московского, Измайловского, Егерского, Гренадерского, Павловского, Каспийского и некоторых других полков императорской армии были обвинены в создании “контрреволюционной офицерской организации”.

Репрессии в отношении “бывших”





По подсчетам современного украинского военного историка Я.Ю. Тинченко, «в результате массовых арестов бывшего офицерства в 1930-1931 годах, было репрессировано не менее 10 тысяч человек.

Параллельно всем этим делам ОГПУ производило массовые аресты гражданских лиц из числа бывших офицеров, юнкеров и кадетов; только в Москве в 1930-1931 по этому признаку было арестовано и осуждено около тысячи человек.

По подсчетам современного украинского военного историка Я.Ю. Тинченко, “в результате массовых арестов бывшего офицерства в 1930-1931 годах, было репрессировано не менее 10 тысяч человек”. К сожалению, исследователь не указывает, какую долю среди них составляли командиры, находившиеся на действительной службе в РККА, а какую — те, кто давным-давно пребывал “на гражданке”; но очевидно, что репрессированные командиры Красной армии исчислялись тысячами.

Отметим, что в 1933-1934 г. очень многие осужденные “военспецы”, — из тех, кого сразу не расстреляли, — были освобождены от отбытия наказания (как правило, без пересмотра дел) и возвращены в армию. Однако в период Большого террора 1936-1938 большинство из них были вновь арестованы и расстреляны.

Сталинский Большой террор в вооруженных силах СССР



В годы Большого террора интенсивные репрессии против комсостава Красной армии возобновились. Они осуществлялись по нескольким линиям одновременно. Но лишь одну из этих линий, — многочисленные дела о “военно-фашистском заговоре в РККА”, развернувшиеся вслед за судом над восемью высшими военачальниками 11 июня 1937 (так называемое “дело Тухачевского”), — можно с полным правом охарактеризовать как специфически “военную”.

К “делу Тухачевского” восходят, по-видимому, все или почти все дела 1937-1938 гг. о “военно-фашистском заговоре”. Поэтому на нем стоит остановиться подробнее.