Мощнее не бывает: новый игровой ноутбук Asus ROG Strix Scar 17
Компания ASUS давно и успешно развивает игровую серию ROG. Эти ноутбуки выделяются не только высочайшим уровнем производительности, но и оригинальными конструкторскими решениями и выразительным притягивающим внимание дизайном. Чем в этом ряду выделяется ROG Strix Scar 17 G733?
Во-первых, это просто самый мощный на данный момент ноутбук от ASUS. Он может быть оснащен видеокартой GeForce RTX 3080 (это гарантия изображения высочайшего качества), процессором AMD с разблокированным множителем частоты и быстрой памятью DDR4-3200 объемом до 64 ГБ.
Во-вторых, ASUS позаботилась о том, чтобы ROG Strix Scar 17 G733 отражал индивидуальность каждого игрока. Где бы вы ни были — на киберспротивном турнире, в школе или в офисе — все элементы дизайна работают на спортивный имидж. А декоративные накладки Armor Caps, поклавишная подсветка клавиатуры и другие элементы освещения открывают множество возможностей для персонализации. Кроме того, у ноутбука полупрозрачная поверхность клавиатуры: еще одно не самое обычное и очень впечатляющее решение.
В-третьих, ROG Strix Scar 17 G733 создан не только для игр, но и для полноценной работы. Большой дисплей позволяет с комфортом учиться или работать с графикой или видео, при этом вес устройства — всего 2,7 кг. То есть вы остаетесь мобильным, не теряя в производительности.
Что внутри?
Видеокарта. Видеокарта GeForce RTX 30-й серии готова обеспечить фантастическую игровую производительность. Она поддерживает трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта.
Дисплей. Есть два варианта: дисплей FHD (самый скоростной в мире, частота обновления 360 Гц и время отклика 3 мс) подойдет киберспортсменам; если же нужен более высокий уровень детализации, то можно выбрать дисплей WQHD. Он тоже очень быстрый, а также позволяет увидеть больше оттенков цвета.
Клавиатура. Она здесь оптико-механическая, то есть клавиши срабатывают практически моментально. Кроме того, конструкция очень долговечна (выдерживает 100 млн нажатий), а набор будет комфортным благодаря увеличенной глубине хода клавиш и изогнутой поверхности шляпок. Подсветку клавиатуры можно настроить так, чтобы выделить наиболее важные клавиши.
И еще кое-что
Звук. Акустическая система из четырех динамиков позволяет создавать эффект 5.1.2-канального звучания на базе технологии Dolby Atmos. Для повышения качества голосовой связи служит технология двухстороннего интеллектуального шумоподавления.
Быстрый WiFi. В ноутбук встроен беспроводным модуль гигабитного класса Wi-Fi 6 (802.11ax). Он обеспечивает высокую скорость соединения с минимальными лагами: это важно для онлайн-игр. Технология ROG RangeBoost увеличивает зону покрытия на 30 % и улучшает стабильность беспроводного сигнала.
Зарядка. Современные игры очень требовательны к ресурсам компьютера. Благодаря мощному аккумулятору, ROG Strix Scar 17 G733 вполне может обеспечить пару часов игры в автономном режиме. Если же вы решите смотреть видео, то производитель обещает до 11 часов работы. Подзарядить ноутбук можно не только от электрической розетки, но и от внешних аккумуляторов через разъем USB-C.
Брелок Keystone II. Вместе с ноутбуком новый владелец получает брелок Keystone II, который использует беспроводной интерфейс NFC. Он вставляется в специальный слот, и при подключении брелока автоматически загружается пользовательский профиль с настройками, запускаются определенные приложения, открывается доступ к скрытому диску, предназначенному для хранения конфиденциальных файлов, и т.д.
Интерфейсы. Один порт USB 3.2 Type-C и три порта USB 3.2 Gen1 Type-A плюс HDMI 2.0b для вывода изображения формата 4K (60 Гц) на внешний монитор или телевизор. Чтобы кабели не путались под руками, интерфейсные разъемы размещены в задней части.