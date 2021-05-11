Мощнее не бывает: новый игровой ноутбук Asus ROG Strix Scar 17

Компания ASUS давно и успешно развивает игровую серию ROG. Эти ноутбуки выделяются не только высочайшим уровнем производительности, но и оригинальными конструкторскими решениями и выразительным притягивающим внимание дизайном. Чем в этом ряду выделяется ROG Strix Scar 17 G733?

Во-первых, это просто самый мощный на данный момент ноутбук от ASUS. Он может быть оснащен видеокартой GeForce RTX 3080 (это гарантия изображения высочайшего качества), процессором AMD с разблокированным множителем частоты и быстрой памятью DDR4-3200 объемом до 64 ГБ.

Во-вторых, ASUS позаботилась о том, чтобы ROG Strix Scar 17 G733 отражал индивидуальность каждого игрока. Где бы вы ни были — на киберспротивном турнире, в школе или в офисе — все элементы дизайна работают на спортивный имидж. А декоративные накладки Armor Caps, поклавишная подсветка клавиатуры и другие элементы освещения открывают множество возможностей для персонализации. Кроме того, у ноутбука полупрозрачная поверхность клавиатуры: еще одно не самое обычное и очень впечатляющее решение.

В-третьих, ROG Strix Scar 17 G733 создан не только для игр, но и для полноценной работы. Большой дисплей позволяет с комфортом учиться или работать с графикой или видео, при этом вес устройства — всего 2,7 кг. То есть вы остаетесь мобильным, не теряя в производительности.

Что внутри?

Видеокарта. Видеокарта GeForce RTX 30-й серии готова обеспечить фантастическую игровую производительность. Она поддерживает трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта.

Дисплей. Есть два варианта: дисплей FHD (самый скоростной в мире, частота обновления 360 Гц и время отклика 3 мс) подойдет киберспортсменам; если же нужен более высокий уровень детализации, то можно выбрать дисплей WQHD. Он тоже очень быстрый, а также позволяет увидеть больше оттенков цвета.