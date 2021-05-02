Смертность от Covid-19 в Индии бьет новые рекорды

Днем ранее в Индии было зафиксировано более 400 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Столько случаев за отдельно взятые сутки не было никогда ни в одной другой стране.

К такому резкому росту заболеваемости система здравоохранения страны оказалась не готова. В больницах уже давно не хватает мест на всех, кому требуется срочная госпитализация. Также наблюдается острая нехватка медицинского кислорода.

Что происходит в Индии сейчас?



С начала пандемии в Индии зарегистрировано более 19 млн случаев заболевания Covid-19. По этому показателю Индия занимает второе место в мире — после США. В стране более 215 тысяч подтвержденных смертельных случаев от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией. Однако из-за нехватки тестов реальные показатели заболеваемости и смертности от Covid-19, как считают эксперты, могут сильно отличаться от официальных данных и значительно превышать их.

Как подчеркивают эксперты, очень много людей, особенно в сельской местности, не имеют возможности обратиться за медицинской помощью и лечатся дома. Эксперты также отмечают, что значительное число смертей от Covid-19 в деревнях и небольших городах не попадают в общую статистику человеческих потерь от пандемии коронавируса.

Неделю назад в Индии уже регистрировалось 3645 смертей за сутки. То есть число смертей от коронавируса за сутки остается на очень высоком уровне уже более недели. В Бразилии и США на пике эпидемии также регистрировалось больше 4000 смертей в сутки.

В социальных сетях уже почти две недели пользователи публикуют фотографии и видео из больниц. Как правило, на таких фотографиях — семьи, которые умоляют взять на лечение родственника, у которого болезнь протекает в тяжелой форме, однако все их старания оказываются тщетными — в больницах нет мест. Тем временем, морги переполнены, а крематории вынуждены работать круглосуточно.