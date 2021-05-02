ФОРМУЛА-1 | Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин - последний из финишировавших
Хэмилтон смог опередить на 20-м круге своего товарища по команде Валттери Боттаса, который стартовал с поул-позишн и удерживал лидерство до финиша. Второе место занял Макс Ферстаппен (Red Bull), который также обогнал финна и установил самое быстрое время клуга в гонке, что принесло дополнительное очко. Боттасу пришлось довольствоваться третьим местом.
Уже на втором круге пелотон покинул Кими Райкконен (Alfa Romeo), столкнувшийся со своим партнером по команде. Россиянин Никита Мазепин занял 19-е место.
Международный автодром Алгарве, Портиман
2 мая 2021 года
Гонка
1. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) — 66 кругов
2. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) +29,148
3. Валттери Боттас (”Мерседес”) +33,530
4. Серхио Перес (”Ред Булл”) +39,735
5. Ландо Норрис (”Макларен”) +51,369
6. Шарль Леклер (”Феррари”) +55,781
7. Эстебан Окон (”Альпин”) +1.03,749
8. Фернандо Алонсо (”Альпин”) +1.04,808
9. Даниэль Риккардо (”Макларен”) +1.15,369
10. Пьер Гасли (”Альфа Таури”) +1.16,463
11. Карлос Сайнс (”Феррари”) +1.18,955
12. Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”) +1 круг
13. Ланс Стролл (”Астон Мартин”) +1 круг
14. Себастьян Феттель (”Астон Мартин”) +1 круг
15. Юки Цунода (”Альфа Таури”) +1 круг
16. Джордж Расселл (”Уильямс”) +1 круг
17. Мик Шумахер (”Хаас”) +2 круга
18. Николас Латифи (”Уильямс”) +2 круга
19. Никита Мазепин (”Хаас”) +2 круга
Сошел:
20. Кими Райкконен (”Альфа Ромео”)