ФОРМУЛА-1 | Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин - последний из финишировавших

Хэмилтон смог опередить на 20-м круге своего товарища по команде Валттери Боттаса, который стартовал с поул-позишн и удерживал лидерство до финиша. Второе место занял Макс Ферстаппен (Red Bull), который также обогнал финна и установил самое быстрое время клуга в гонке, что принесло дополнительное очко. Боттасу пришлось довольствоваться третьим местом.