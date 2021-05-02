Россия вышла на 3 место в мире по смертям от COVID. Росстат опубликовал цифры умерших: их 330 тысяч, а не 110 тысяч

Количество же смертей от коронавируса, которые официально публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, минимум в три раза ниже — по данным оперштаба, на 1 мая число летальных исходов из-за коронавируса в России составило всего 110 520. Именно эта цифра фигурирует и в международной статистике.

Расхождение с данными оперативного штаба в Росстате объясняют различными методиками подсчета.

Новые данные Росстата ставят Россию минимум на третье место среди всех стан мира: США — 576 тысяч умерших, Бразилия — 403 тыс., Россия — 330 тыс. Но даже если не считать тех, кто по данным Росстата скончался от последствий коронавируса и спровоцированных заболеваний, все равно умерших 166 858 (основная причина смерти). В этом случае Россия с нынешнего 7 места поднимается на 5 место, пропустив вперед кроме США и Бразилии еще Мексику (217 тыс. смертей) и Индию (там цифра в 212 тыс. погибших также занижена в несколько раз).

Ранее специалисты-демографы, опираясь на статистику смертности в России, в том числе официальные данные Росстата, предположили, что официальная статистика смертей от COVID-19 не отражает реальность.

Росстат сообщил, что к марту 2021-го в России скончалось на 26% больше, чем годом ранее, а убыль населения выросла в два раза — до 688,7 тысяч человек по сравнению с 316,2 тысяч человек в 2019 году. Всего же по данным Росстата, население страны в 2020 году сократилось более чем на полмиллиона человек (около 180 тысяч скомпенсировала миграция) и составило 146,24 миллионов человек.

Так называемая избыточная смертность, то есть превышение числа смертей по сравнению с предыдущими годами, за 2020 год в России составила около 360 тысяч человек. По оценке Reuters, с учетом первого квартала 2021 года она превысила 400 тысяч.