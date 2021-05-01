В Хельсинки и Турку зафиксировано десять смертей от неизвестного наркотического вещества

В Хельсинки и Турку зафиксировано десять смертельных случаев от неизвестного наркотического вещества.

По сведениям газеты Turun Sanomat, за последний месяц в Хельсинки умерло полдесятка человек от передозировки. Во всех случаях в крови умерших обнаружили также седативные препараты.

Ранее на этой неделе Yle сообщило о смертях наркозависимых в Турку. Там от неизвестного вещества умерло 5 человек.

Фонд A-klinikkasäätiö недавно предупредил о продающихся на черном рынке таблетках, которые, вероятно, представляют опасность для жизни. Согласно подозрениям, в таблетки Alprazolam добавляли фенталин.

Полной уверенности в том, какое именно вещество привело к смертям, пока нет.