Бишкек и Душанбе второй раз за три дня договорились о прекращении огня

Главы Государственных комитетов по национальной безопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов после личной встречи договорились о прекращении огня в зоне конфликта на границе между двумя странами.

”Сегодня народ Кыргызстана и Таджикистана переживает трудные времена, произошла трагедия. Нам было тяжело проводить встречу в это время, но тем не менее по поручению глав государств мы провели данное мероприятие и приняли решение о полном прекращении стрельбы, отводе войск от границы. Даст бог, наступит полная тишина и мир в наших странах”, — подчеркнул Ташиев.