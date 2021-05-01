01.05.2021, 16:47
ФОТО | Схождение благодатного огня в Иерусалиме(16)
Scanpix, ATEF SAFADI
В храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня.
Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".