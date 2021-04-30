30.04.2021, 18:55
Сборная Эстонии прилетела в Словакию, а у соперниц коронавирус
Foto: Rauno Volmar
В рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы по волейболу женская сборная Эстонии должна была провести 1-2 мая два контрольных матча в Словакии. Эстонские волейболистки прилетели в Братиславу, однако в составе соперниц произошла вспышка коронавируса.
Контрольные матчи отменены, но если ситуация позволит, то 2 мая пройдет неофициальный товарищеский поединок.
Все эстонские волейболистки здоровы. Дабы избежать распространения коронавируса, сборные Эстонии и Словакии проживают в разных отелях.
В отборочном турнире чемпионата Европы сборная Эстонии 10-14 мая дважды сыграет с Беларусью и Швейцарией. В финальный турнир выйдут две лучшие команды.