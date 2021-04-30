Российский журналист прокомментировал длинные выходные в России

- У меня нет оснований считать, что есть что-то, какое-то второе дно помимо того, что сказал Песков (Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ — RusDelfi), - считает Бер. - И официальная, и реальная причина в том, что ситуация с обнаружением новых заболевших коронавирусной инфекцией не сильно улучшается. У нас каждый прибавляется около 9 тысяч — это такое плато, которое длится уже месяца два. Это, в общем, очень много. Когда у нас первый раз цифры достигли 9 тыс в день, это была паника и карантин. А сейчас все расслабились, всё открыто, ограничений толком никаких нет, маски носят мягко говоря не все, и я вполне допускаю, что медицинские власти действительно попросили Путина хоть так поспособствовать улучшению ситуации. Возможно, это было сделано в последний момент, чтобы многие люди не успели купить какие-то дальние билеты, а все у кого возможность сидели на даче. Ни экономического смысла в этом нет. Политический? Ну разве что впреддверии думских выборов получить лишнюю лояльность бюджетной части населения, которое получает деньги независимо ни от чего.