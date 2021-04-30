ВИДЕО: Ковальчук выиграл Кубок Гагарина и покинул "Авангард"

В финальной серии Кубка Гагарина "Авангард" победил ЦСКА (4:2) и впервые завоевал престижный трофей. Последние два сезона домашние матчи сибирский клуб проводил в подмосковной Балашихе.

Ранее Ковальчук дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА. Лучшие годы своей хоккейной карьеры форвард провел в НХЛ, но выиграть Кубок Стэнли ему еще ни разу не удавалось.