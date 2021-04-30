30.04.2021, 16:55
ВИДЕО: Ковальчук выиграл Кубок Гагарина и покинул "Авангард"
TASS
Нападающий омского "Авангарда" Илья Ковальчук расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон. 38-летний форвард намерен продолжить карьеру в НХЛ.
В финальной серии Кубка Гагарина "Авангард" победил ЦСКА (4:2) и впервые завоевал престижный трофей. Последние два сезона домашние матчи сибирский клуб проводил в подмосковной Балашихе.
Ранее Ковальчук дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА. Лучшие годы своей хоккейной карьеры форвард провел в НХЛ, но выиграть Кубок Стэнли ему еще ни разу не удавалось.